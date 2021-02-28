banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

LAÜ Hukuk Akademisyeni Albaş, “Sosyal Adaletin” önemine değindi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş, sosyal adalet kavramının önemine dikkat çekti.

28 Şubat 2021 Pazar 16:48
LAÜ Hukuk Akademisyeni Albaş, “Sosyal Adaletin” önemine değindi
banner337
banner351

banner341
Dünyada sosyal adalet kavramına, adaletsizliğe ve adaletsizlikle mücadeleye dikkat çekmek için Dünya Sosyal Adalet Günü ya da diğer bir ifadeyle Sosyal Adalet Eşitliği Günü olarak kutlanmakta olduğunu belirten Albaş, sosyal adalet kavramının birçok disiplinde yer edindiğini söyledi. Albaş, burada akla gelen ilk örneğin  ise toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu ifade ederek, “Sosyal adaletten bahsedeceksek toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına değinmeden açıklama yapmamız olanaksızlaşır. Kadın ya da erkek fark etmeksizin eşit oldukları gözetilerek gerek iş gerek toplumsal gerekse aile yaşamlarında sözü edilen kavram üzerinden hayatta var olabilmelidir” dedi.

  “Sosyal adaletten anlamamız gereken nedir sorusuna yanıtı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Anayasasının başlangıç kısmında bulmaktayız. Sözü edilen Anayasada evrensel ve kalıcı bir barışın; ancak sosyal adalet temeline dayalı olması nedeniyle çok sayıda insan için, adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun bulunduğu çalışma koşullarının varlığı ve bunun dünya barışı ve ahengini tehlikeye düşürecek bir hoşnutsuzluğa yol açtığı ve bu koşulların örneğin; işsizliğe ve iş kazalarına karşı mücadele, geçim için asgari standardı sağlama, toplumun en kırılgan kesimi olarak görülen çocukların ve kadınların korunması, kadın erkek ayrımı yapmadan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve daha insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin oluşturulması gerekir” diyen Albaş, iç hukukumuza baktığımızda KKTC Anayasasının ilk maddesinde; devletin sosyal adalet ilkesine dayanan bir devlet olduğuna vurgu yapıldığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin, sosyal adalet ilkesine dayanan bir devlet olduğunu belirten Albaş, “Sosyal adalet ilkesine dayanan bir devletin ise ekonomik anlamda daha güçsüz sayılabilecek işçi sınıfı ile yine ekonomik anlamda güçlü dediğimiz işverenler gibi ikili ilişkilerde daha da önemsenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği gibi önemle üzerinde durulan konularda da yine sosyal adalet ilkesinden faydalanırız. Zira eşit şartlarda eğitim alamayan kişilerin eğitimde fırsat eşitliği hakkı ellerinden alınmış olur. Bugün her coğrafyada maddi olanaklara sahip olan ve olmayan ayrımına göre eşitliğin tam olarak sağlanamadığı ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin ortak gayeleri bu konuda çaba sarf etmek ve her öğrenciye fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bu yönde daha da aktif adımların atılması adil bir ortamın sağlanması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Eşitliğe önem verilmesi ve adil olmayan durumların düzeltilmesi sosyal adalet ilkesinin amaçlarındandır

  “Temel insan hakları açısından insan onurunun korunması, eşitliğe önem verilmesi ve adil olmayan durumların düzeltilmesi sosyal adalet ilkesinin amaçlarındandır” diyen Albaş, bu bağlamda bireylerin adalete güveninin artacağını ve refah içerisinde yaşanılacağını dile getirdi.  Albaş son olarak “O hâlde bizlere düşen görevler; ayrımcılığın, eşitsizliğin, adil olmayan durumların, haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında durabilmek, yılmadan mücadele edebilmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
54 sivil toplum örgütü: “Derneklere yardım tüzüğü’ndeki değişikliği kesinlikle kabul etmeyeceğiz”
54 sivil toplum örgütü: “Derneklere yardım tüzüğü’ndeki değişikliği kesinlikle kabul etmeyeceğiz”
Halkın Partisi: “Basın özgürlüğü olmazsa olmazdır, basın emekçilerinin yanındayız”
Halkın Partisi: “Basın özgürlüğü olmazsa olmazdır, basın emekçilerinin yanındayız”
Tüketiciler Derneği, yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını istedi
Tüketiciler Derneği, yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını istedi
Sanayi Odası: “Sanayicilerimizin dayanacak gücü kalmadı”
Sanayi Odası: “Sanayicilerimizin dayanacak gücü kalmadı”
TDP: “Basın emekçileriyle beraber yürüyoruz”
TDP: “Basın emekçileriyle beraber yürüyoruz”
Sağlık Bakanlığı, PCR testlerinin yapılacağı yerleri duyurdu
Sağlık Bakanlığı, PCR testlerinin yapılacağı yerleri duyurdu
GAÜ’nün özel fiyatlı programları için kayıt süresi 5 Mart’ta doluyor
GAÜ’nün özel fiyatlı programları için kayıt süresi 5 Mart’ta doluyor
Lefkoşa’da eczanede hırsızlık yapan kişi suçüstü tutuklandı
Lefkoşa’da eczanede hırsızlık yapan kişi suçüstü tutuklandı
Gönyeli Belediyesi gıda güvenliği ve Covid-19 denetimleri sürüyor
Gönyeli Belediyesi gıda güvenliği ve Covid-19 denetimleri sürüyor
CTP’den basın çalışanlarına destek…
CTP’den basın çalışanlarına destek…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim