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LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor

LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor

31 Mayıs 2019 Cuma 15:31
LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran Pazar günü LAÜ Kampüsü’nde saat 10:00’da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenci adaylarına %100, %75, %50 oranlarında başarı bursları verilecek. Sınav başvuruları, 1 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup, sınava katılacak adaylar, ayrıntılı bilgiyi KKTC Tanıtım Ofisi; 660 20 00 (dahili: 2304 / 2310) veya GSM: 0548 810 24 22 iletişim numaralarından alabilecekler.

   KKTC liselerinden mezun olacak öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınava lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de katılabilecek.

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KKTC vatandaşları için gerekli başvuru belgeleri

  • KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru formu

TC vatandaşları için gerekli başvuru belgeleri

  • TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • KKTC lisesinde okuyorsa belge, mezunsa KKTC lise diploma fotokopisi
  • Başvuru formu
Anahtar Kelimeler:
Laü Giriş Sınavı
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