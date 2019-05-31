LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran Pazar günü LAÜ Kampüsü’nde saat 10:00’da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenci adaylarına %100, %75, %50 oranlarında başarı bursları verilecek. Sınav başvuruları, 1 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup, sınava katılacak adaylar, ayrıntılı bilgiyi KKTC Tanıtım Ofisi; 660 20 00 (dahili: 2304 / 2310) veya GSM: 0548 810 24 22 iletişim numaralarından alabilecekler.
KKTC liselerinden mezun olacak öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınava lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de katılabilecek.KKTC vatandaşları için gerekli başvuru belgeleri
- KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Başvuru formu
TC vatandaşları için gerekli başvuru belgeleri
- TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- KKTC lisesinde okuyorsa belge, mezunsa KKTC lise diploma fotokopisi
- Başvuru formu