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LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi

16 Ekim 2022 Pazar 14:14
LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde yeni öğrencilere yönelik düzenlenen fakülte bilgilendirme toplantıları LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi ile devam etti.

   Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, fakülte  akademisyenlerinin tanışma programı ile sürdü.

Mezun öğrenciler yeni öğrencilere mesaj verdi

   Oryantasyon programında, şu anda mesleğini uygulamakta olan mezunların bölümlerinin kendileri için anlamından söz ettikleri ve mezuniyetten sonraki mesleki deneyimlerine kısaca değindikleri videoların gösterimi yer aldı.

   Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen “Zaman Kapsülü Etkinliği”nde ise yeni gelen öğrenciler, üniversiteli olmanın ilk günlerindeki düşünce ve duygularını yazdıkları renkli zarfları mezuniyet öncesi açılacak olan “Zaman Kapsülü Kutusuna” attılar. “Anı Çerçevesi”nde hatıra fotoğraflarını çektiren öğrencilerin heyecanla katılım sağladıkları etkinlikte, yeni öğrenciler akademisyenleri ve arkadaşları ile kaynaştılar.

  Öğrencilerin yoğun katılımıya gerçekleşen etkinlik kokteylle son buldu.

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