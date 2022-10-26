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LAÜ Ev Sahipliğinde Cuma Günü Meme Kanseri Farkındalık Konferansı Düzenleniyor

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:45
LAÜ Ev Sahipliğinde Cuma Günü Meme Kanseri Farkındalık Konferansı Düzenleniyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde meme kanseri farkındalık ayı kapsamında konferans düzenlenecek.

LAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre Cuma saat 16.00’da LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşecek konferans öğrenciler ve halka açık olacak.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı konferansa, Cengiz Topel Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu, radyoloji uzmanı Dr. Umut Özgünalp ve LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç konuşmacı olarak katılacak.

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Son Güncelleme: 26.10.2022 17:17
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