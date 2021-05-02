LAÜ Eğitim Fakültesi’nden gururlandıran başarı

Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimi, uluslararası ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmeye devam ediyor.

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından tescil edilen ve bu alanda yetkili ve bağımsız bir kurum olan Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinin akredite edilmesi kararını aldı.

EPDAD adı geçen üç programı, 7 başlık altında değerlendirdi.

1. Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

2. Öğretim elemanları

3. Öğrenciler

4. Fakülte-Okul İşbirliği

5. Tesisler, Kütüphane ve Donanım

6. Yönetim

7. Kalite güvencesi

İlgili üç bölümün yedi başlık altında hazırlanan “Özdeğerlendirme Raporları” kanıtlarıyla birlikte EPDAD değerlendirmesine sunulmuş, EPDAD kendi içerisinde yapmış olduğu dosya değerlendirme sonrası, 22-24 Mart 2021 tarihleri arasında üç günlük sanal değerlendirme ziyareti gerçekleştirmiştir. EPDAD komitesi bu sanal değerlendirme ziyaretinde, fakülte dekanı, değerlendirme süreci ilgili programların başkanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerle ayrı ayrı toplantılar yapıp gerekli değerlendirme işlemini yerine getirmiştir.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl Özel Eğitim, bu yıl ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Bölümleri’nin EPDAD akreditasyonu aldığını, LAÜ ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi olarak eğitim kalitelerinin tescil edilmesinden gurur duyduklarını kaydetti. Üniversite demek, “Gelenek, tecrübe, birikim, akademik zenginlik ve kalite”nin sentezi demektir şeklinde konuşan Karakartal, Lefke Avrupa Üniversitesi ile fakültelerinin bu sentezi gerçekleştirdiğini, bunun da onaylandığını görmekten gurur duyduğunu belirterek “Akreditasyon sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, üniversite yönetimine, meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkürü borç bilirim” dedi.