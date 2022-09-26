banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meriç'te yangın
Meriç'te yangın
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için...
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç yüz dönüm arazi vereceğiz!
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç...
Girne'de denetimler sürüyor...
Girne'de denetimler sürüyor...
3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı
İzinsiz ateş yaktılar ağaçlar yandı!
banner405

LAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karakartal, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle açıklama yaptı

26 Eylül 2022 Pazartesi 11:48
LAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karakartal, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle açıklama yaptı

Türkçemiz yeryüzündeki en eski dillerden biridir

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Türk Dil Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.

  Karakartal “Türkçemiz yeryüzündeki en eski dillerden biridir. Göktürk yazıtlarındaki Türkçe işlenmiş, edebi bir Türkçedir. Bu da dilimizin tarihi köklerinin eskiliğinin bir kanıtıdır. Zamanla yeni yerleşilen coğrafyalar ve kabul edilen İslamiyetle beraber Arapça ve Farsça kültür unsur ve sözcükleri doğal olarak dilimize girmiş, ancak yavaş yavaş  aydınlar arasında yayılan bir takım Arapça-Farsça sözcükleri Türkçeleri yerine tercih etme, süs merakı, Türkçenin muvazenesini-dengesini bozmuştur. Bunu fark edip dilde sadeleşmeyi başlatan ilk isim, asker yazar Ömer Seyfettin’dir” diyen Karakartal, Arapça-Farsça tamlamaların Türkçede bulunmadığı, atılması gerektiği fikrini savunup uygulayan, doğal konuştuğumuz gibi yazmayı teklif eden  Ömer Seyfettin’in ardından Türkçemize yalınlığını, işleklik ve akışkanlığını kazandıran ikinci isimin de Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğunu belirtti.

  Karakartal açıklamasının devamında  “Atatürk’ün yazı dili de, Osmanlı’nın son evresinde yetişmiş bir Osmanlı-Türk subayı olarak içinde Arapça ve Farsça sözcük ve kuralların bulunduğu bir dil idi. Buna rağmen ulusal devlet Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken dildeki karmaşa ve ikiliğe de son vermek istemiş, Türkçenin bağımsızlığını savunan çalışmalar başlatmıştır. Türk Dil Kurumu’nun 1932’de kuruluşu bu açıdan bir milattır. 26 Eylül’deki ilk toplantı bugün Türk Dili Bayramı olarak kutlamaya dönüşmüştür” dedi.

  Karakartal, Atatürk ve Türk aydınlarının çalışmalarıyla Türkçemizin bugünkü yalın, diri haline kavuşmuş olduğunu ve dilde sadeleşmeye gidilirken halkın benimseyip kullandığı, yüzyıllardır Türkçeleşmiş olan Arapça ve Farsça sözcüklerin yerinde tutulduğunu, halkın kullanmadığı, bir takım yüksek zümre mensubunun keyfince tercih ettiği sözcüklerin ise  dilden atılmış olduğuna dikkat çekti.

  “Türkçe, Türk halkını ve vatanını birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biridir. Onu korumak, geliştirmek her vatandaş ve aydının ata mirası görevidir”diyen Karakartal, Türk Dil Bayramı kutladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç yüz dönüm arazi vereceğiz!
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç yüz dönüm arazi vereceğiz!
Cumhurbaşkanı Tatar Bu Akşam Yurda Dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar Bu Akşam Yurda Dönüyor
Dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşayan sterlin düşüyor...
Dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşayan sterlin düşüyor...
Meriç'te yangın
Meriç'te yangın
İlk Cemre Girne'ye düştü
İlk Cemre Girne'ye düştü
Sahte diploma ile suçlanan Hasret Balcıoğlu Metehan sınır kapısında tutuklandı
Sahte diploma ile suçlanan Hasret Balcıoğlu Metehan sınır kapısında tutuklandı
Yeniboğaziçi belediyesinde öne çıkan isim Kemal Tutku
Yeniboğaziçi belediyesinde öne çıkan isim Kemal Tutku
Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı
3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı
3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim