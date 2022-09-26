LAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karakartal, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle açıklama yaptı

Türkçemiz yeryüzündeki en eski dillerden biridir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Türk Dil Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Karakartal “Türkçemiz yeryüzündeki en eski dillerden biridir. Göktürk yazıtlarındaki Türkçe işlenmiş, edebi bir Türkçedir. Bu da dilimizin tarihi köklerinin eskiliğinin bir kanıtıdır. Zamanla yeni yerleşilen coğrafyalar ve kabul edilen İslamiyetle beraber Arapça ve Farsça kültür unsur ve sözcükleri doğal olarak dilimize girmiş, ancak yavaş yavaş aydınlar arasında yayılan bir takım Arapça-Farsça sözcükleri Türkçeleri yerine tercih etme, süs merakı, Türkçenin muvazenesini-dengesini bozmuştur. Bunu fark edip dilde sadeleşmeyi başlatan ilk isim, asker yazar Ömer Seyfettin’dir” diyen Karakartal, Arapça-Farsça tamlamaların Türkçede bulunmadığı, atılması gerektiği fikrini savunup uygulayan, doğal konuştuğumuz gibi yazmayı teklif eden Ömer Seyfettin’in ardından Türkçemize yalınlığını, işleklik ve akışkanlığını kazandıran ikinci isimin de Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğunu belirtti.

Karakartal açıklamasının devamında “Atatürk’ün yazı dili de, Osmanlı’nın son evresinde yetişmiş bir Osmanlı-Türk subayı olarak içinde Arapça ve Farsça sözcük ve kuralların bulunduğu bir dil idi. Buna rağmen ulusal devlet Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken dildeki karmaşa ve ikiliğe de son vermek istemiş, Türkçenin bağımsızlığını savunan çalışmalar başlatmıştır. Türk Dil Kurumu’nun 1932’de kuruluşu bu açıdan bir milattır. 26 Eylül’deki ilk toplantı bugün Türk Dili Bayramı olarak kutlamaya dönüşmüştür” dedi.

Karakartal, Atatürk ve Türk aydınlarının çalışmalarıyla Türkçemizin bugünkü yalın, diri haline kavuşmuş olduğunu ve dilde sadeleşmeye gidilirken halkın benimseyip kullandığı, yüzyıllardır Türkçeleşmiş olan Arapça ve Farsça sözcüklerin yerinde tutulduğunu, halkın kullanmadığı, bir takım yüksek zümre mensubunun keyfince tercih ettiği sözcüklerin ise dilden atılmış olduğuna dikkat çekti.

“Türkçe, Türk halkını ve vatanını birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biridir. Onu korumak, geliştirmek her vatandaş ve aydının ata mirası görevidir”diyen Karakartal, Türk Dil Bayramı kutladı.