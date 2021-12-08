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LAÜ Akademisyenlerinden önemli başarı

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:32
LAÜ Akademisyenlerinden önemli başarı

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Standford Üniversitesi tarafından Ekim 2021 tarihinde yayınlanan 2020 yılı dünyanın en etkin bilim insanları listesine Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) 3 öğretim üyesi de yer aldı.
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde; alanında en az 5 makale yayımlamış dünya genelindeki araştırmacıların, bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi kriterlerin kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak sıralamanın yapıldığı ve toplamda 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında kendi branşları içerisinde ilk % 2’lik dilim içerisinde yer alan bilim insanları sıralandı.

   Kariyer boyu etkinlik ve 2020 yılı içerisindeki etkinlik olmak üzere 2 farklı liste halinde yayınlanan çalışmada, Türkiye Üniversitelerinden 1050 bilim insanı da yer alıyor. Her iki listede LAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Fiber Optik Teknolojisi ve Telekomünikasyon ağları alanında yer aldı.

   2020 yılı en etkili bilim insanları listesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli ise Ekonomi ve Çevre Bilimleri alanında ve LAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samet Biricik Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Enerji alanlarında % 2’lik dilime girerek dünyanın en etkin bilim insanları arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attılar.

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