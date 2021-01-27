Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Pilli’nin intikamı!
Bakan Pilli’nin intikamı!
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Bu özel hastaneler steril mi?
Bu özel hastaneler steril mi?
Tam kapanma olmalı…
Tam kapanma olmalı…
banner376

LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi

“Bölüm sanat yönüyle, insanın iç dünyasını anlamayı hedefler”

27 Ocak 2021 Çarşamba 15:41
LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi
banner337
banner351

banner341
“Bölüm sanat yönüyle, insanın iç dünyasını anlamayı hedefler”

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili bilgiler vererek, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili olmak üzere beş Ana Bilim Dalı çerçevesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren bir bölüm olduğunu belirtti.

  “Bölüm, ana karakterini, bir yanı edebiyat bilimi, bir yanı edebiyat sanatı olmasından alır” diyen Yıldız bölümün, sanat yönüyle, insanın iç dünyasını anlamayı hedeflerken, bilim yönüyle de edebiyat tarihi, edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi, metin çözümlemesi, edebiyat eğitimi gibi alt bilim dallarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlamakta olduğunu ifade etti.

   Yıldız, “Bu hedefe varılabilmesi için, bilimsel yetkinlikle seçilmiş edebi metinler okutulması, çözümleyici değerlendirmeler yapılması ana ilke olarak benimsenmiştir. Seçilen metinlerin bir kısmının tarih içindeki Türk edebiyatına dair olması fakat büyük çoğunluğunun çağdaş duyuş ve düşünüşe dayalı olması önemlidir” dedi.

Yıldız, edebiyat bilimi hakkında çok fazla ve çok yönlü çalışmalar yapılmakta

  “Günümüzde edebiyat bilimi ve yukarıda sayılan alt dalları hakkında çok fazla ve çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi çalışmaları çok fazladır” diyen Yıldız, bunların her birinin yeni ufuklar açtığı, yorum çeşitliliği getirdiği, teori-felsefe, eleştiri-teori arasında daha ince ilişkiler kurulduğu ve böylece gerek edebiyat eğitim ve öğretiminde, gerek teori ve eleştiri anlayışlarının tasnifinde yeni yollar açıldığının kuşkusuz olduğunu dile getirdi.

   Çağdaş iletişim teknolojilerinin getirdiği imkânlar sayesinde, edebiyat tarihi çalışmalarında da önemli gelişmelerin görülmekte olduğunu belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “Tarih, olup bitmiş olayları inceliyorsa da kültür tarihi –kültürün değişmesine rağmen sürekliliği bağlamında- sürüp gitmekte olan kültür hareketlerini esas alır. Bundan dolayı -tam anlamıyla kültür dünyasından gıdalandığı için- edebiyata ilişkin her türlü çalışmanın bu devamlılık gerçeğine göre olması gerekir. Bunun için -artık- edebiyat eğitimine çok yeni, çağın zenginliğine ve çeşitliliğine uygun, eklemeler yapmak şarttır. Eklemek diyoruz, çünkü tarihsel kültürle çok bağlantılı olan edebiyat anlayışını kökünden değiştirmek mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir. Önemli olan, aşının / eklemlemenin doğru yapılmasıdır”.

   Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin de yukarıda sıralanan ilke, yöntem ve anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olduğunu ifade eden Yıldız, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ise, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar ve hızla büyüyen Türk dünyasında bilgi üreten genç bir nesil yetiştirme amacını taşıdığını sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanayi Odası tam kapanma önerdi
Sanayi Odası tam kapanma önerdi
KIB-TEK'ten açıklama…
KIB-TEK'ten açıklama…
Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
LTB denetim ve yurttaşlara hizmetlerine devam ediyor
LTB denetim ve yurttaşlara hizmetlerine devam ediyor
Gazimağusa Limanı’nda çöken tarihi iskele tamir ediliyor
Gazimağusa Limanı’nda çöken tarihi iskele tamir ediliyor
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu sıkı denetim kararı aldı
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu sıkı denetim kararı aldı
Piyangolar Birimi'nden duyuru
Piyangolar Birimi'nden duyuru
Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor
Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor
3 dairenin Lefkoşa ve Girne vezneleri çalışma saati değişti
3 dairenin Lefkoşa ve Girne vezneleri çalışma saati değişti
Bütçe maratonu sürüyor
Bütçe maratonu sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim