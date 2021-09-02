LAÜ Akademisyeni Tektaş “Hobi Edinmenin Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi”ni ele aldı

“İnsanın sağlıklı ve kaliteli yaşayabilmesi için ruhun dinlenmesi önemlidir. Bu nedenle birey, gün içinde kendine zaman ayırmalı ve ilgisini çeken, zevk aldığı hobilerle zaman geçirmelidir. Hobi bireyin mesleği dışında kalan zamanlarında dinlenme ve eğlence amacıyla yaptığı ve ilgi duyduğu uğraşlar olarak tanımlanmaktadır” diyen Tektaş, hobilerin yaş gruplarına göre farklılık gösterebileceğini ancak hepsinin ortak amacı keyif vermesi ve yaptırımın bulunmaması olduğunu ve hobilerin yaşama anlam katmakla birlikte bireyin kendini yaşamdan soyutlamaması ve kendini önemli, değerli hissetmesi için önemli bir uğraş olarak değerlendirildiğini belirtti.

Tektaş açıklamasına şöyle devam ederek; “Hobi konusunda ilgili olan kişiler genellikle gençler ve emekliler olmuştur. Yetişkinlik döneminde daha çok çocuk yetiştirme ve iş yaşamı daha öncelikli olmaktadır. Bu dönem, hobi edinmek için zaman olmadığının düşünüldüğü bir dönemdir. Oysa zaman iyi yönetildiğinde hobilere de zaman kalacaktır. Bu da yaşam da denge olmasını sağlayacak ve bireyi hem iş hem de özel hayatında verimli kılacaktır. Kitap okumak da en önemli hobilerden biridir. Burada temel amaç, bireyin kendisini iyi hissetmesidir. Bu noktada da hobilerin yararlarından bahsedebiliriz” dedi.

“Hobi edinmek beden sağlığını olumlu yönde etkiler”

Tektaş, “Hobiler insanın içindeki yaratıcılığı, üretme arzusunu ortaya çıkarır, bireyin kişisel gelişimine katkı sağlar. Hobileri olan birey günlük kaygılardan uzaklaşır, ruhsal ve bedensel olarak rahatlar. Bu da bireyin anlamlı ve kendiyle barışık bir hayat sürmesini sağlar. Yapılan çalışmalar, hobi edinmenin stresle baş etmede olumlu etkileri olduğunu, iş yaşamında başarıyı artırdığını, sosyal ilişkileri güçlendirdiğini, eleştirel düşünme becerisini geliştirdiğini göstermektedir”diyerek, ayrıca hobilerin, karar verme, planlama, problem çözme gibi bilişsel becerilerin gelişmesini de sağlamakta olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında, “Hobi edinmek beden sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Hobilerine zaman ayıran bireylerin kan basınçları, kortizol düzeyleri ve vücut kitle indeksleri daha düşüktür. Spor, müzik, resim, tiyatro, satranç, örgü örme, takı tasarım, ahşap boyama, balık tutma, kitap okuma, dalma, sosyal projelerde gönüllü çalışma gibi hobiler bireyin duygularını ifade etmelerini kolaylaştırır ve kendilerini tanımalarına olanak sağlar. Kendini tanıyan birey, olaylar karşısında nasıl ve ne şeklide tepki vereceğini bilir. Böylece duygu ve davranışlarını kontrol edebilir. Bu da sosyal yaşamında başarı ve doyumu getirir” ifadelerine yer veren Tektaş, hobinin fiziksel sağlık ve ruh sağlığına olan etkileri düşünüldüğünde çocukluk çağından itibaren bireylerin hobi edinmeye yönlendirilmesinin önemli olduğuna değindi.

“Çocukların uygun hobiler edinmesi konusunda ebeveynlere önemli sorumluluklar düşmekte”

Tektaş açıklamasına şöyle devam etti; Çocukların ve ergenlerin hobi edinmesi bilgisayar başında oyun oynamak, internette uzun süre zaman geçirmek gibi uğraşlardan uzak kalmasını sağlayacaktır. Bu da çocukların ve gençlerin enerjilerini sağlıklı yönlerde kullanmalarına olanak tanıyacaktır. Çocukların uygun hobiler edinmesi konusunda ebeveynlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarını gözlemleyerek ilgi alanlarını anlamak ve bu noktada uygun şekilde yönlendirebilmek ve bu konuda rol model olmak önemlidir. Çocukları gelişimlerine uygun hobilerle tanıştırmak onların kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve kendi becerilerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. Böylece çocuk fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak gelişecektir. Hobiler aracılığıyla çocuklar, kendi kendine yetebilen, sosyal ilişkilerde başarılı, paylaşımcı; keşfetmeye ve öğrenmeye hazır hale geleceklerdir. Duyuları, hayal güçleri ve yaratıcılıkları artacaktır. Daha özgüvenli ve mutlu bireyler olup kendileri için, toplumları için daha faydalı bireyler olacaklardır.

“Zamanı kaliteli geçirmek ve bir şeyler üretmek kendinize yapabileceğiniz en güzel iyiliktir”

Son olarak Tektaş “Hobi edinmek için yaşamın hiçbir dönemi geç değildir. Birey kendini dinleyerek, nelerden hoşlandığı sorusunu kendine sorarak ve buna gereksinimi olduğuna inanarak kendisi için en uygun hobiyi bulabilir. Hobiler sizlere kendiniz olma fırsatı sunar. Böylece yaşamınızdaki dengeyi sağlayarak daha mutlu ve kaliteli bir hayat sürebilirsiniz. Hobi edinerek boş zamanlarınızda bir şeyler öğrenmek, zamanınızı kaliteli geçirmek ve bir şeyler üretmek kendinize yapabileceğiniz en güzel iyilik olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.