LAÜ akademisyeni Okray toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr. Zihniye Okray Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler sempozyumu’nda ‘Şule Çet İçin Adalet’: Twitter Verisinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi Modeli İncelenmesi isimli çalışmasını sözel bildiri olarak sundu.

Okray suunumunda kadın cinayetlerinin sadece Türkiye’de değil dünya çapında çözülmeyi bekleyen önemli bir sorun olduğunu ifade ederek kadın cinayetleri femicide kavramının Türkçe alanyazın içerisinde kullanılan en yaygın tanımı olduğunu söyledi.

Oktay: Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ile ilgili bilgilerle donatılmış yeni bir nesil yetiştiriyoruz

“ Kadın cinayeti denildiğinde en basit anlamda kadının sadece kadın olduğu için öldürülmesinin ifadesidir. Bu çalışmada Şule Çet cinayeti ardından mikro-blog olan sosyal paylaşım sitesi Twitter verilerinin geriye dönük olarak taranması ve eleştirel söylem çözümlemesi ile araştırılmasını kapsamaktadır”diyen Okray Şule Çet için adalet hastag’i ile oluşturulan mikro-bloğun incelenmesi ve analizleri sonucunda elde edilen bulgular arasında, kadınların cinsel hayatlarının, bekar ve çalışıyor olmalarının, ailelerinde uzak yaşıyor olmalarının, giyim tarzlarının tecavüzü ve cinayeti meşrulaştıran kavramlar olarak görüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır dedi.

Okray sunumunda, yapılan incelemeler sonucunda değişik tarihlerde işlenen tecavüz ve cinayetlere göndermeler yaparak, adaletin sağlanması için öneriler sundu. Ayrıca ayrıcalıklı gruplara uygulanan cinsel tacizler de kınadı. Okray, Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak eğitim programının içerisinde farklı derslerle birlikte toplumsal cinsiyet ile ilgili dersleri de işleyerek, bu şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ile ilgili bilgilerle donatılmış yeni bir nesil yetiştirme konusunda bölüm olarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.