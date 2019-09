LAÜ akademisyeni Makedonya’da ödüle layık görüldü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli

, Üsküp-Makedonya’da Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde, farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden katılan

yüzlerce akademisyen arasından, “40 Yaş Altı En Başarılı Akademisyen Ödülü” ne layık görüldü.

Kırıkkaleli, ev fiyatlarında yaşanan değişim ile önem kazanan bir alanda çalışma hazırladı

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’den ödülü alan Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, son yıllarda ev fiyatlarında yaşanan değişim ile önem kazanan bir alanda hazırladığı “Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK” (İngiltere’de Emlak Sektöründeki Balon ve Ekonomik Belirsizlik ) başlıklı çalışmasını kongrede başarıyla sundu.

Çalışmanın ana konusu ile ilgili bilgi veren Kırıkkaleli, İngiltere’de emlak sektöründe 1998 ile 2017 yılları arasında emlak sektöründe balon oluşup oluşmadığıdır. İngiltere’deki ev fiyatları endeksi ile ekonomi politikalarındaki belirsizlik arasındaki nedensellik ilişkisi, alt ara dönemler de ele alınarak incelenmiştir” dedi. Çalışmada, analiz yöntemi olarak hem en eski hem de en yeni nedensellik testleri kullanıldığını belirten Kırıkkaleli, her testten elde edilen sonuçların tüm test sonuçları ile örtüşmesinin de çalışmanın önemli bir farklılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

İngiltere’deki ev fiyatları, ekonomi politikalarında belirsizliğe neden oldu

“Literatür çalışmalarında günümüze değin cevaplanmamış birtakım sorulara da cevap arayan çalışmanın sonunda; i) Mayıs 2001 ve Mart 2005 tarihleri arasında, ii) Temmuz 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında ve iii) Temmuz 2013 ile Haziran 2017 tarihleri arasında İngiltere’de emlak sektöründe belirgin şekilde balon oluştuğu tespit edilmiştir” diyen Kırıkkaleli, 2006 yılının sonundan 2010 yılının başına kadar ve 2012 yıl başından 2014 yıl sonuna kadar İngiltere’deki ev fiyatlarının, ekonomi politikalarında belirsizliğe neden olduğunun da ulaşılan sonuçlar arasında olduğuna değindi. Kırıkkaleli, beklenmedik şekilde, ekonomi politikalarındaki belirsizlik ile emlak sektörü fiyat endeksi arasında da 2007 yılbaşından 2008 yıl sonuna kadar yüksek sıklıkta belirgin korelasyon olduğunun da gözlemlendiğini sözlerine ekledi.