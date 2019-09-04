banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100077
ALTIN
281.673
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9029
EURO
6.2538
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner306

LAÜ akademisyeni Makedonya’da ödüle layık görüldü

“40 Yaş Altı En Başarılı Akademisyen Ödülü” Kırıkkaleli’nin

LAÜ akademisyeni Makedonya’da ödüle layık görüldü

“40 Yaş Altı En Başarılı Akademisyen Ödülü” Kırıkkaleli’nin

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:40
LAÜ akademisyeni Makedonya’da ödüle layık görüldü

banner317
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Üsküp-Makedonya’da Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde, farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden katılan yüzlerce akademisyen arasından, “40 Yaş Altı En Başarılı Akademisyen Ödülü” ne layık görüldü.

Kırıkkaleli, ev fiyatlarında yaşanan değişim ile önem kazanan bir alanda çalışma hazırladı

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’den ödülü alan Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, son yıllarda ev fiyatlarında yaşanan değişim ile önem kazanan bir alanda hazırladığı “Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK” (İngiltere’de Emlak Sektöründeki Balon ve Ekonomik Belirsizlik ) başlıklı çalışmasını kongrede başarıyla sundu.

Çalışmanın ana konusu ile ilgili bilgi veren Kırıkkaleli, İngiltere’de emlak sektöründe 1998 ile 2017 yılları arasında emlak sektöründe balon oluşup oluşmadığıdır. İngiltere’deki ev fiyatları endeksi ile ekonomi politikalarındaki belirsizlik arasındaki nedensellik ilişkisi, alt ara dönemler de ele alınarak incelenmiştir” dedi. Çalışmada, analiz yöntemi olarak hem en eski hem de en yeni nedensellik testleri kullanıldığını belirten Kırıkkaleli,  her testten elde edilen sonuçların tüm test sonuçları ile örtüşmesinin de çalışmanın önemli bir farklılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

İngiltere’deki ev fiyatları, ekonomi politikalarında belirsizliğe neden oldu

“Literatür çalışmalarında günümüze değin cevaplanmamış birtakım sorulara da cevap arayan çalışmanın sonunda; i) Mayıs 2001 ve Mart 2005 tarihleri arasında, ii) Temmuz 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında ve iii) Temmuz 2013 ile Haziran 2017 tarihleri arasında İngiltere’de emlak sektöründe belirgin şekilde balon oluştuğu tespit edilmiştir” diyen Kırıkkaleli, 2006 yılının sonundan 2010 yılının başına kadar ve 2012 yıl başından 2014 yıl sonuna kadar İngiltere’deki ev fiyatlarının, ekonomi politikalarında belirsizliğe neden olduğunun da ulaşılan sonuçlar arasında olduğuna değindi. Kırıkkaleli, beklenmedik şekilde, ekonomi politikalarındaki belirsizlik ile emlak sektörü fiyat endeksi arasında da 2007 yılbaşından 2008 yıl sonuna kadar yüksek sıklıkta belirgin korelasyon olduğunun da gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma Bakanlığı ve GİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çalışma Bakanlığı ve GİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı
Avcılık Federasyonu: “Amacımız avcıların emniyetli bir şekilde daha geniş bir alanda avlanmasıdır“
Avcılık Federasyonu: “Amacımız avcıların emniyetli bir şekilde daha geniş bir alanda avlanmasıdır“
Horozoğlu, DP Gençlik Örgütü’nü ziyaret etti
Horozoğlu, DP Gençlik Örgütü’nü ziyaret etti
Akıncı, Algan’ı kabul etti
Akıncı, Algan’ı kabul etti
Töre: “Akıncı zafiyet yaratıyor”
Töre: “Akıncı zafiyet yaratıyor”
Göletler, yeraltı suları ve dere yatakları mercek altına alınıyor
Göletler, yeraltı suları ve dere yatakları mercek altına alınıyor
Eledağ: “Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ihale süreci tamamlanıp tadilata başlanmıştır”
Eledağ: “Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ihale süreci tamamlanıp tadilata başlanmıştır”
Kıb-Tek, EL-SEN’in grevi süresince mağduriyet yaşanmaması için alternatif ödeme kanallarını hatırlattı
Kıb-Tek, EL-SEN’in grevi süresince mağduriyet yaşanmaması için alternatif ödeme kanallarını hatırlattı
Göç-taş Kültür Sanat Festivali Bugün Başlıyor
Göç-taş Kültür Sanat Festivali Bugün Başlıyor
Girne ilçesinde zeytin toplama tarihleri açıklandı
Girne ilçesinde zeytin toplama tarihleri açıklandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim