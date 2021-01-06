Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de mutasyona doğru…
UBP’de mutasyona doğru…
Erkut Şahali gitsin denize atlasın
Erkut Şahali gitsin denize atlasın
YDP’nin en sıcak kışı
YDP’nin en sıcak kışı
Acil Durum Hastanesi’nin işletmesine talibim
Acil Durum Hastanesi’nin işletmesine talibim
banner376

LAÜ Akademisyeni Kaygısız, “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Önemi”ni ele aldı

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:29
LAÜ Akademisyeni Kaygısız, “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Önemi”ni ele aldı
banner337
banner351

banner341

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Önemi” üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

  Bel ağrısının, kas iskelet sistemi yaralanmaları arasında en sık görülen sorunlardan biri olduğunu belirten Kaygısız, “Günümüzde erişkin populasyonun %75-85’i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşmakta ve ilerleyen zaman içinde bu kişilerin %80-85’inde bel ağrısı tekrarlamaktadır” dedi. Kaygısız, sıklıkla görülen sağlık sorunlarından biri olan bel ağrısının, tıbbi harcamalar, fonksiyonel yetersizlikler, iş gücü kaybı ve sakatlığın önemli nedenleri arasında olduğunu ayrıca, ağrı korkusuna bağlı hareket kısıtlılığı, yaşam kalitesinde azalma, depresyona, uyku düzeninde azalma da görülen sorunlar arasında yer aldığını ifade etti. “Son yıllarda yapılan toplum temelli çalışmalarda, özellikle gelişmiş toplumlarda iş gücü kayıplarında önemli bir neden olarak gösterilen kronik bel ağrısı, 45 yaş altında en sık fonksiyonel yetersizlik sebebi olarak da bildirilmektedir” diyen Kaygısız, birçok değişik nedene bağlı olarak gelişebilen bel ağrısı ataklarının %95’i ilk 6 haftada iyileşme göstermekte, %5’inde ise semptomlar ve fonksiyonel  yetersizlik devam ederek kronik duruma gelmekte olduğunu dile getirdi.

Fizyoterapi uygulamaları sırasında hastaların aktif katılımı ile yapılan dinamik bel ve omurga egzersizleri ile bel ağrısının tedavisinde etkin sonuçlar elde ediliyor

   “Eski yıllarda 6 ayı geçen bel ağrısı kronik olarak kabul edilirken, günümüzde bu süre 6 haftaya kadar inmiştir. Kronik bel ağrısı olan kişilerin aktivitelerini kısıtlaması sonucunda kas kuvveti, dayanıklılık ve esneklikte azalma olduğu açıklanmıştır. Ayrıca ayakta durma, yürüme, merdiven çıkma, eğilme ve ağırlık kaldırma gibi günlük yaşam aktivitelerinde duruş bozuklukları ve vücut mekaniğinde bozulma görülebilmektedir” diyen Kaygısız, son yıllarda yapılan çalışmalar bel ağrısı nedeninin uzman bir doktor tarafından belirlenmesinin ardından multidisipliner bir yaklaşım ile, ağrı ile birlikte fonksiyonel yetersizliği ve psikososyal sorunları iyileştirilip kronik bel ağrılı hastaların aktif yaşam ile aktif çalışma hayatına kazandırılmaları esas hedef olarak belirtilmekte olduğuna dikkat çekti. Kaygısız sözlerine şöyle devam ederek, “Bel ağrısı tedavisinde medikal tedavi/ilaç tedavisi  ile birlikte değişik fizyoterapi uygulamalarını içeren konservatif  tedavi programları ve koruyucu rehabilitasyon programları tedavinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Birçok güncel çalışmada fizyoterapi uygulamaları sırasında hastaların aktif katılımı ile yapılan dinamik bel ve omurga egzersizleri ile bel ağrısının tedavisinde etkin sonuçlar elde edildiği, ağrının ve tekrarlamaların önlenebileceği belirtilmektedir” dedi.

Kaygısız: Bel ağrılı hastaların fizyoterapi programlarında en önemli prensip, hastaya en uygun egzersiz programının verilmesidir

  “Her egzersiz yönteminin etkinliğinin farklı olması nedeniyle bel ağrılı hastaların fizyoterapi  programlarında en önemli prensip, hastaya en uygun egzersiz programının verilmesidir” diyen Kaygısız, egzersiz eğitiminde temel amacın, kas kuvvetini, esnekliği, enduransı arttırmak, gövde stabilitesini kazandırmak ve yaralanmış dokunun iyileşmesine katkıda bulunmak olduğunu ve egzersiz tedavisinin, ağrı, kas kuvveti, esneklik, endurans, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri ve güvenli olması nedeniyle, fizyoterapi programlarında en sık tercih edilen ve programın önemli bir kısmını oluşturan tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

   Kaygısız son olarak, “Bel ağrısına neden olan problemli bölgenin ağrı oluşmadan korunması da oluşan bel ağrısını tedavi etmek kadar önemlidir. Fizyoterapistler tarafından yürütülen koruyucu rehabilitasyon uygulamaları çerçevesinde ise bel ağrısının önlenmesi açısından, ağrıyı başlatan ve devam ettiren faktörleri tanımak ve bu faktörleri önlemek çok önemlidir. Bel ağrısının önlenmesi açısından, omurgayı destekleyen gövde kaslarının kuvveti, enduransı, esnekliği ve omurganın stabilizasyonunun değerlendirilmesi ve yapılacak uygulamalar ile bu alanların desteklenmesi de oldukça önemlidir” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiLaüBeliz Belgen Kaygısız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi sürecinde zaman kullanımı ve rekreasyon
Pandemi sürecinde zaman kullanımı ve rekreasyon
Bakan Çağman, KTSO heyetini kabul etti
Bakan Çağman, KTSO heyetini kabul etti
Yeni atama
Yeni atama
“Yükseköğrenim Alanında Bahar Dönemi Eğitim Planlaması” toplantısı yapıldı
“Yükseköğrenim Alanında Bahar Dönemi Eğitim Planlaması” toplantısı yapıldı
KKTC’nin 2021 mali yılı bütçesi 10 milyar 140 milyon tl
KKTC’nin 2021 mali yılı bütçesi 10 milyar 140 milyon tl
KTTO emlak vergisine yapılan zammın geri alınmasını talep etti
KTTO emlak vergisine yapılan zammın geri alınmasını talep etti
40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak
40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak
Hür-iş yarın asgari ücretin belirlenmemesini protesto edecek
Hür-iş yarın asgari ücretin belirlenmemesini protesto edecek
Alsancak'ta koronavirüs paniği
Alsancak'ta koronavirüs paniği
Pilli Anadolu Ajansı'na konuştu
Pilli Anadolu Ajansı'na konuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim