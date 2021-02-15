LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Uzaktan Eğitimin Geleceği” toplantısına katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzaktan Eğitimin Geleceği” konulu toplantıya katıldı.

“Toplantıda ilk genel oturumlardan sonra farklı alanlarda yaşanan ve gelecekte olası eğitim ve uygulama sorunları ve fakültelerin çözüm yaklaşımları paylaşılmıştır” diyen Demirdamar, Uzaktan Eğitimin Geleceğinin Eczacılık Fakülteleri açısından değerlendirilmesinin de yapılan toplantıda ele alındığı belirtti.

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuncer Değim’in yönettiği oturumda Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Best Evidence Medical Education (BEME) Kollabarasyonunun tanımladığı sağlık eğitiminde uygulanacak program ve içeriklerin etkililiğinin ölçümünde kullanılan Kirkpatrik çıktı ölçümlemesindeki Birincil ve İkincil çıktılardan ve bunların öneminden bahsettikten sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, tamamen uzaktan eğitime dönüşüm sürecini anlatı ve LAÜ Eczacılık Fakültesi’nde eğitimi çok hızlı biçimde uzaktan eğitime nasıl dönüştürdüklerini paylaştı”