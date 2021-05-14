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LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Eczacılık Günü” ile ilgili bilgiler paylaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, 14 Mayıs ‘Eczacılık Günü’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2021 Cuma 15:50
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Eczacılık Günü” ile ilgili bilgiler paylaştı
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“İlk eczacılık okulunun 1777’de  Fransa’da açıldı”

  “İnsanların hastalıklarına doğadan, bitkilerden şifa araması ile başlayan eczacılık mesleği insanlık tarihi kadar eskidir ve 18 Yüz Yıla kadar eczacılık ve tıp usta çırak ilişkisi yöntemi ile öğrenilen  meslekler olmuştur”diyen Demirdamar, ilk eczacılık okulunun 1777’de Fransa’da açılmış olduğunu ifade etti.

  Demirdamar “Osmanlı’da ise 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından  ‘Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ içinde o zamanki adı ile İspençiyari  yani Eczacılık Sınıfı açılması ile 14 Mayıs’ta eczacılık okulu eğitime başlamıştır. 14 Mayıs‘ın eczacılık günü olarak kutlanması 1959 yılında önerilmiş ve kabul edilmiştir”dedi.

“Eczacılık Günü  1968 yılında kutlanmaya başlandı”

  Demirdamar açıklamasının devamında “14 Mayıs Türkiye ve KKTC’de meslek konularının konuşulduğu, var ise sorunların paylaşılıp tartışıldığı ‘Eczacılık Günü’ olarak 1968’den beri kutlanmaya başlamıştır. Günümüzde eczacılık hizmetlerinin ilaç odaklı olmaktan çıkıp hasta ve tedavi odaklı olması ile birlikte eczacılık mesleğinin bütün dünyada verdiği hizmet de değişmiştir”dedi.

  2014 yılında kendisinin önerisi ile Türk Eczacıları Birliği ACPE Int bölümü ile SMART (Specific, Measurable, Achievable/Attainable, Realistic, Timely) Eczane pilot projesini başlatarak meslekteki hizmet odaklı uygulamanın başlatmış olduğunu vurgulayan Demirdamar, “Özellikle 2020 Mart ayından bu yana verilen pandemi mücadelesinde ‘birinci basamak sağlık’ kuruluşu olarak yoğun hizmet veren eczacı meslektaşlarımızın ‘Eczacılık Günü’nü kutluyoruz” dedi.

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