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LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap

Lefke Avrupa Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı ve Hazırlık Okulu Müdürü Doç. Dr. Emre Debreli’nin yeni kitabı yayınlandı. ‘Practice-based Professional Development’ adıyla basılan kitap, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı.

06 Temmuz 2021 Salı 15:41
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap

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Söz konusu kitabın İngilizce Öğretmenliği alanında önemli bir kaynak olduğunu belirten Debreli, kitap içerisinde İngilizce Öğretmenliğindeki mevcut eğilimler ve uygulamaya dayalı mesleki gelişimdeki unsurları başlıca ele alındığını belirtti.

 Depreli: “ Öğretmenlik mesleğinde ilerlemek isteyen herkes için değerli bir kaynak”

   Kitapta,  özellikle İngilizce Öğretmenliği uzmanları için mesleki gelişim aktivitelerine genel bir bakış ve öğretmenlerin mesleki gelişime yaklaşımlarındaki değişimin nasıl gerçekleştiğini, yukarıdan aşağıya mesleki gelişim modelleri ve aşağıdan yukarıya mesleki gelişim modellerinin ele alındığını belirtildi. Kitapta ayrıca öğretim ve araştırma yapma arasındaki ilişkiye değinildiğini belirten Debreli, öğretmen araştırmasının ne olduğunun ayrıntılı bir şekilde açıklandığını, nasıl yapılabileceği, hangi formları alabileceği ve kurumlarda gerekli koşullar oluşturulduğunda öğrenenlere ve öğretmenlere ne şekilde fayda sağlayabileceği konularının tartışıldığını söyledi.

  Debreli son olarak, söz konusu kitabın, öğretmenlik mesleğini icra eden, lisans veya lisansüstü öğretim programlarında okuyan, öğretmenlik mesleğinde ilerlemek isteyen herkes için değerli bir kaynak olduğunu belirtti.

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