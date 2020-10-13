LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Akademisyeni ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Debreli’nin ‘ Critical Pedagogy in ELT: Reunderstanding the Teacher Roles’ isimli kitabı uluslararası bir yayınevi olan Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Dil öğretimi mesleğini anlamada değerli bir kaynak