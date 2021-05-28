LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti

“İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi; alışkanlıklarımızı değiştirmemize, daha fazla evde kalmamıza ve de buna bağlı olarak günlük rutinimizde atıştırmalık gıdalara daha fazla yer vermemize sebep olmaktadır. Oysa, hepimizin bildiği gibi; diş çürükleri bakterilerin şekeri kullanarak ürettikleri asit sonucu oluşmaktadır. Çocuklarımız bu dönemde her zamankinden fazla şeker tüketebilir” diyen Çehreli, sağlık hizmetlerine ulaşmanın da çeşitli sebeplerle güçleştiği pandemi döneminde çocuklar için neler yapalısı gerektiğini şöyle özetledi: