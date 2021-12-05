banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde iki alkollü kişi adeta terör estirdi!
Akçiçek'te akıl almaz olay!
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Meteoroloji uyardı!
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
banner405

LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü dolayısıyla açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla açıklamalar yaptı.

05 Aralık 2021 Pazar 17:24
LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü dolayısıyla açıklamalarda bulundu

banner341
“Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi bugünün oluşmasındaki en temel amaç”

   “3 Aralık Dünya Engeliler Günü tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği farkındalık günü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır” diyerek sözlerine başlayan Ataman, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak bütün dünyada engelliler için farkındalığın oluşması için etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.  “Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi bugünün oluşmasındaki en temel amaçlar arasında sayılabilir” diyen Ataman, tarih boyunca yetersizlikten etkilenmiş bireyler, toplumun çoğunluğu tarafından dışlanan ötekileştirilen ve temel haklarından yeterince yararlanılamayan bireyler olarak var olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

   “Bireysel yeterlik ve yetenekleri ile toplumda üretici bireyler olacaklarını kanıtlayan yetersizlikten etkilenen bireylerin toplum tarafından dikkate alınması, Öğrenme Güçlüğü olmasına karşın, Agatha Criste, Leonardo Da Vinci,  görme yetersizliğine karşın  Johannes Kepler, Eşref Armağan, Mitat Enç, Rodrigo yetenekleri ile göz kamaştıran çalışmalarla dünya mirasında iz bırakan kişiler olmuştur” diyen Ataman, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında cephe gerisinde verdikleri hizmetlerle ve savaştan dönen gazilere sunulan rehabilitasyon hizmetleri ile öne çıkmaya başlamış olduklarına dikkat çekti.

Ataman: “Bugün bir kutlama değil, farkındalığın artması gereken bir gün”

“Öncelikle toplumda gittikçe genişleyen insan hakları savunuculuğu eylem ve çalışmaları yanı sıra teknolojideki gelişmeler bireylerin topluma katılımında önemli roller üstlenmiş, öncelikle eğitimde başlayan ayrı eğitimden kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine geçilmesi yanı sıra uluslararası örgütlerin uğraşıları sonucu 1992 yılında farkındalık oluşturmak için oluşturulmuş bulunan Dünya Engelliler Günü tüm dünyada etkinliklerle gündeme gelmektedir”diyen Ataman, temel olan engelli bireylerin temel haklarını sadece 3 Aralık’ta gündeme getirmek değil, tüm yıl 7/24 engellilerin farklılıkları yerine benzerlikleri üzerinde odaklanarak temel haklarını kullanmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak gerektiğini  ve bugünü bir kutlama değil, farkındalığın artması gereken bir gün olarak kabul etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayraktar, “kadın haklarının, insan hakları bütününden ayrı tutulmaması gerekir”
Bayraktar, “kadın haklarının, insan hakları bütününden ayrı tutulmaması gerekir”
GAÜ Denizcilik Yüksekokulu Mezunu Şen, önemli bir şirkette ilk türk kadın zabiti olarak göreve başladı
GAÜ Denizcilik Yüksekokulu Mezunu Şen, önemli bir şirkette ilk türk kadın zabiti olarak göreve başladı
Çakıcı: “Bağımlı hastaların sesi olmak için eylemlere devam edeceğiz”
Çakıcı: “Bağımlı hastaların sesi olmak için eylemlere devam edeceğiz”
Kamacıoğlu: “Hükümetin sıkıntılara kayıtsızlığı kabul edilemez”
Kamacıoğlu: “Hükümetin sıkıntılara kayıtsızlığı kabul edilemez”
Perihan Aziz Belgeseli”nin gösterimi yarın Lefkoşa’da yapılacak
Perihan Aziz Belgeseli”nin gösterimi yarın Lefkoşa’da yapılacak
Özyiğit: “Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli”
Özyiğit: “Bu kötü günlerin yaratıcısı ve yaşatıcılarına tekrar prim verilmemeli”
Sos Çocuk Köyü Derneği yeni yıl kampanyası başlattı
Sos Çocuk Köyü Derneği yeni yıl kampanyası başlattı
Haksen: "Sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz”
Haksen: "Sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz”
Turizm'de 2022 hedefi Azerbaycan ve Çin
Turizm'de 2022 hedefi Azerbaycan ve Çin
Kadın hakları günü mesajları
Kadın hakları günü mesajları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim