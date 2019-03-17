LAÜ Akademisyeni Amerika’da eczacılık alanında yürütülen önemli bir projenin başkanlığına seçildi

Amerika’da Eczacılık Fakülteleri Akreditasyon Konseyi (Accreditation Council for Pharmacy Education – ACPE), Uluslararası müracaatların Sertifikasyonu için Kalite Geliştirme Kriterleri (Certification Quality Development Criteria) CQDC Projesini başlattı. CQDC projesi çalışmalarında Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Kalite Kriterleri Organizasyonu ve Yönetimi Komitesi başkanı olarak ACPE-ISP tarafından görevlendirildi.

CQDC Projesinin amacı, uluslararası eczacılık eğitiminin kalite kriterlerini belirlemektir

“CQDC Projesinin amacı, uluslararası eczacılık eğitiminin kalite kriterlerini belirlemek, eczacılık fakültelerine eczacılık eğitimi kriterleri sunarak, fakültelerin program geliştirme, iyileştirme ve güncelleme çabalarına yardımcı ve destek olmaktır” diyen Demirdamar Amerika’da eczacılık fakülteleri akreditasyon konseyi tarafından yürütülecek ve kalite kriterlerinin temel olarak alınacağı projenin Mart ayında başladığını belirtti.

Demirdamar, “American Council on Pharmacetical Education (ACPE) olarak 1932 yılından günümüze eczacılık eğitimi veren okulları/fakülteleri akredite etmekte olan kuruluş 2003 yılında adını Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) olarak değişmiş ve uluslararası hizmet verme hazırlıklarına başlamıştır” diyerek Ocak 2011’de Uluslararası Servis Programına başlayan Amerika’da eczacılık fakülteleri akreditasyon konseyinin, eczacılık eğitimi standartlarını ve eğitimde kaliteyi belirleyen kuruluş olarak görevini sürdürmekte olduğunu ifade etti.

Demirdamar, aynı zamanda Uluslararası Danışma Kurulu’nun da üyesi

Demirdamar, ACPE’nin uluslararası çalışmalarını daha etkin biçimde yürütebilmek için 2018 yılında ISPAG (Uluslararası Danışma Kurulu)’nu oluşturduğunu belirterek, kendisininde ISPAG Danışma Kurulu’nun da üyesi olduğunu sözlerine ekledi.