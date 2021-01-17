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LAÜ Akademisyeni Ademgil “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ademgil 2019 ve 2020 yıllarında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en etkin 160 bin bilim insanı arasında yer alma başarısını gösterdi.

17 Ocak 2021 Pazar 18:42
LAÜ Akademisyeni Ademgil “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ademgil 2019 ve 2020 yıllarında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en etkin 160 bin bilim insanı arasında yer alma başarısını gösterdi.

Ademgil, ilk 2%’lik dilim içerisinde yer alarak büyük başarıya imza attı

Alanında en az 5 makale yayımlamış 7 milyon araştırmacı üzerinden yürütülen araştırmada, bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi kriterlerin kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak sıralamanın yapıldığı ve toplamda 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında kendi branşları içerisinde ilk %2’lik dilim içerisinde yer alan bilim insanları sıralandı.

 Türkiye’den 857 bilim insanın da yer aldığı listede LAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Hüseyin Ademgil optoelektronik (Fiber Optik teknolojisi) ve Telekominikasyon ağları alanında ilk 2%’lik dilim içerisinde yer alarak büyük başarıya imza attı.

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