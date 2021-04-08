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LAÜ Akademisyeni Açıkada, “Pandemi Döneminde Periyodizasyon Genellemesi” konusunda seminer verdi

Seminerde Lefke Spor Kulübü Örneği ele alındı

08 Nisan 2021 Perşembe 16:03
LAÜ Akademisyeni Açıkada, “Pandemi Döneminde Periyodizasyon Genellemesi” konusunda seminer verdi
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada, “Pandemi Döneminde Periyodizasyon Genellemesi Lefke Spor Kulübü Örneği” konulu bir seminer verdi.

   Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen seminere “çevrim içi”  olarak katılan Açıkada, katılımcılara Pandemi Döneminde Periyodizasyon Genellemesi Lefke Spor Kulübü örneğini ele alarak bilgiler aktardı.

   Açıkada sunumunda, pandemi ve zorunlu olarak KKTC Süper Ligi Futbol Federasyonu tarafından 72 gün süreli ara verme, arkasına 18 Mayıs-20 Haziran tarihleri arası 5 haftalık hazırlık periyodu ve 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanan ve Süper Ligin geriye kalan 8 maçı süresince ele alınan antrenman ve maçlar ve bunların gerisinde yatan kavramların ele alınarak incelendiğini belirtti.

   “Hazırlık ve geriye kalan Süper Lig maçları ile birlikte antrenman ve maçlara ara vermenin, Süper Lig Futbol Maçlarını dikte eden periyodizasyon kavramları ve Lefke Spor Kulübü’nün yer aldığı Süper Lig yapısı kısaca ele alınmış ve antrenman ve maçlar açısından incelenmiştir” diyen Açıkada, pandemi dönemi ve Lefke Spor Kulübü örneğinde yapılan antrenman, maçlar ve periyodizasyon kayda değer ve pandemi döneminde yapılabilen az sayıda çalışma olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

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