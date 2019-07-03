banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner307

Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : 51. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti. 

Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : 51. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti. 

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : 51. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti. 

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 11.’si düzenlenen gecede Larnakalılara özgü nohutlu pilav ve Acuva tatlısı dağıtıldı.

Gecede merhum Rezvan Kurşuniler de unutulmadı. Larnaka Türk Belediye Başkanları ve İskele Belediyesi’nin eski başkanlarının da anıldığı gecede, İbrahim Kurşuniler, Mehmet Uluel ve Hasan Uluel konser verdi. Gecenin sunuculuğunu ise Larnakalı olan Hüseyin Kıral yaptı. 

İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonunda Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin de desteğiyle gerçekleşen Larnakalılar Gecesi, dün akşam İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı. 

SADIKOĞLU: “LARNAKALILAR GECESİ, ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gecede yaptığı konuşmada, yıllar önce Larnaka’da panayır olarak başlayan, İskele’deyse festivale dönüşen İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi’nin Larnakalılar açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, gecenin düzenlenmesine katkı koyan herkese şükranlarını sunup, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

SAYDAM: “KAYIP OTOBÜS PARKI VE ANITI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR” 

Larnakalılar Derneği Başkanı Serdar Saydam ise konuşmasında, birlik ve beraberliği sağlamak için 2008 yılında kurdukları Larnakalılar Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Larnaka eski milletvekili, rahmetli Dr. Orhan Müderrisoğlu isminin, İskele Sağlık Ocağına verilmesi için bir girişim başlattıklarını söyleyen Saydam, Sağlık Bakanlığı ve hükümetle görüştüklerini, bu günlerde sonuç çıkmasını beklediklerini ifade etti.  

banner317
Saydam konuşmasında Kayıp Otobüs Parkı ve Anıtı yapmak için çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. 
 
ANI PLAKETLERİ VERİLDİ 

Konuşmaların ardından 1958 – 69 yılları arasında Larnaka Türk Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Nizam, Dr. Sadi Hilmi ve Faik Genç ile 1975- 2014 yılları arasında İskele Belediye Başkanlığı yapan Haluk Garan, Temel Zeki ve Halil İbrahim Orun’a anı plaketleri takdim edildi.

Nizam, Hilmi, Genç, Garan ve Zeki’nin anı plaketleri hayatta olmadıkları için ailelerine verildi. Halil İbrahim Orun ise geceye katılarak aldığı anı plaketinden ötürü teşekkür etti.

BOZKURT: “VEFA ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYGU”

Gecede Larnaka Kazası Köy Muhtarları Osman Civisilli, Rüstem İbrahim, Yusuf Ziya İlerici, Emir Hilmi Öztemiz, Hasan Öncül ve Hüseyin Bozkurt’a da plaket takdim edildi. 

Merhum Hüseyin Bozkurt’un oğlu İsmail Bozkurt, tüm muhtarlar adına konuştu. “Vefa çok önemli bir duygu” diyen Bozkurt, vefayı kaybedenlerin çok şey kaybedeceğine dikkat çekti. 

BERKEL: “SÜPER LİGDE OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM” 

11. Larnakalılar Gecesi’nde sahneye Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü futbolcuları ve yönetimi de davet edildi. Kulüp Başkanı Rifat Berkel, bu yıl talihsizlikler yaşadıklarını ancak önümüzdeki yıl Süper Lig’de olacaklarının sözünü verdi.

“Taraftarın manevi desteğine ihtiyacımız var” diyen Berkel, kulüplerine yapmış olduğu destekten dolayı İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na plaket takdim etti.  

(RU/HA)     FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Aöa’ya  kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Belli Oldu
Aöa’ya  kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Belli Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim