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Larnaka Şehitleri anıldı

23 Aralık 2021 Perşembe 15:00
Larnaka Şehitleri anıldı

SADIKOĞLU: "VERİLEN MÜCADELEYİ GELECEK NESİLLERE ANLATMAYI ŞEHİTLERİMİZE KARŞI BORÇ BİLMELİYİZ"

Larnaka bölgesinde, 1950’lerden 1974’e kadar verilen 173 şehit, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun yanı sıra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temsilciler, bazı milletvekilleri, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra konuşmalar yapıldı. Törende, Şehit İlker Kartel İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nden öğrenciler şiirler de okudu. Tören Din İşleri görevlisi tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada, "Vatanımızın korunması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak algılamalı, gelecek nesillere de bunu anlatmayı, cennet vatanımızı bizlere emanet eden şehitlerimize karşı bir borç bilmeliyiz" dedi.

Aziz şehitlerin verdiği mücadeleler olmasa bugün Kıbrıslı Türklerin olmayacağını vurgulayan Hasan Sadıkoğlu, kahraman şehitlerin tarihte büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğinin altını çizdi. Sadıkoğlu, "Biz Kıbrıs Türk Halkının var olduğunu, bütün dünya önünde ilan ettiler. Vatan, bayrak ve bağımsızlık için, canlarını hiçe sayarak ölüme koştular" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR ZULÜMLE KARŞI KARŞIYA KALINDI"

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Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka sancağına bağlı 43 köyde yaşayan yaşlı- genç, kadın-erkek ve çocuk çok sayıda kişinin büyük bir zulümle karşı karşıya kaldığını ifade eden Sadıkoğlu, tarihe Kanlı Noel olarak geçen adadaki Türk varlığını yok etmek amacı taşıyan acılarla dolu günlerin üzerinden 58 yıl geçtiğini belirtti.

"EN ACI OLAY KAYIP OTOBÜS"

Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki bu mücadeleler sırasında canlarını hiçe sayarak, kahramanca direnen 173 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayının ise Larnaka’da “Kayıp Otobüs” olayı olduğunu söyledi. İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, "Zira 11 insanımızın, ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri o otobüs ne yazık ki bir daha geri dönmedi, dönemedi" ifadelerini kullandı.

Yıllarca süren bu acı ve zulmün Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtıyla son bulduğunu ifade eden Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıslı Türklerin, esaretten özgürlüğe kavuştuğunu vurguladı.

Bugün verilen mücadele sayesinde güven ve huzur içinde yaşandığını dile getiren Sadıkoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi mimarları Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile şehitleri, saygı, sevgi ve minnetle andı.

ABDURRAHMANOĞLU

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da, Larnaka halkının Rum-Yunan ikilisine, Enosis'e karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek, 55 bin Ruma karşı, 15 bin Türk'ün her yerleşim biriminde mücadele ettiğini kaydetti.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANMAK İÇİN DİRENDİK"

 Goşşi, Oroklini, Geçitkale-Boğaziçi, Aleminyo, Taşkent ve Terazi köylerinde verilen şehitlere de değinen Abdurrahmanoğlu, Larnakalılar olarak şehit ve kayıplar verdiklerini ancak yılmadan özgürlüklerini kazanmak için direndiklerini vurguladı.

Şehitleri rahmetle anan Ali Abdurrahmanoğlu, federal anlaşma modelini eleştirerek, iki egemen eşit devlet olduğunu vurguladı. Abdurrahmanoğlu, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ile Türk askerinin varlığının kabul edilmesi durumunda Rumlarla yan yana yaşanabileceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 17:00
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