Larnaka'daki Cami'ye çirkin saldırı!

Larnaka'da bulunan Larnaka Büyük Cami’sinin kundaklanarak yakılmaya çalışıldığı belirtildi. Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, camiye yönelik çirkin saldırıya sert tepki göstererek, “Kıbrıs konusuyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrılarımız devam ederken, Larnaka Büyük Camisi’nin kundaklanarak, yakılmak istenmesini şiddetle kınıyorum. Rum Yönetimi’nin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleri ile provokasyonları devam ederken, camilerimize yönelik saldırıların artması da tesadüfi olamaz” dedi.

Geçmişte GKRY’deki camilere yönelik saldırıları hatırlatan Tatar, “Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi 2020 yılının haziran ayında yakılmak istenirken, 27-29 Nisan 2021 tarihinde ise Cenevre’de yapılan gayrıresmi 5+BM toplantısı öncesinde Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğramış, Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümünde Limasol’un Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı ve ‘Bütün Türklere ölüm’ şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştı. Ama ne var ki bu saldırıların faillerinin hala daha bulunamamış olması da dikkat çekicidir” dedi.

Tatar, “Geçmişteki saldırılar ile Larnaka Büyük Camisi’nin kundaklanarak yakılmak istenmesi, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Güney Kıbrıs’ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.

Sucuoğlu’ndan açıklama

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Larnaka’daki Büyük Camii’ne yönelik saldırıyı kınadı ve benzer saldırıların tekrar gerçekleşmemesi için gereğinin yapılmasını istedi.

“Larnaka’daki Büyük Camii’ye molotof atılarak yakılmak istenmesi, tarihi cami ve kültürel mirasımıza yönelik vandallığın ne ilk ne de son örneği olacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Papa 2. Francis’in Güney Kıbrıs ziyaretinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşen saldırıyla, ziyaret sırasında verilen barış mesajları maalesef havada kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“1963 yılından başlayarak Türk ve müslüman halka yönelik Güney Kıbrıs kökenli yapılan bu gibi tehditkar saldırılar, Rum tarafında egemen olan faşist ve saldırgan zihniyetin geçmişteki uzantılarının hala Rum toplumu içinde var olduğunun ve her daim var olacağının en bariz göstergesidir.

Bir çok defa yapılan saldırıların faillerinin bulunmasında yetersiz kalan Rum yönetiminin bu kez konuya duyarsız kalmayarak saldırının faillerini derhal yakalayarak en ağır şekilde cezalandırılacaklarını umuyoruz…

Müslüman inanışın gereği olarak Kıbrıs Türk Halkı için mabetlere ve kutsal değerlere saldırmak, bizim kültürümüzde çok ağır bir suçtur.

Kıbrıs konusunda diyalog çağrılarının devam ettiği bir dönemde bu tip saldırılar, iki halkı daha da uzaklaştırmaktadır…

Güney Kıbrısta bulunan Kıbrıs Türk mabetlerine yönelik böylesi insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha vuku bulmaması için gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum”

Dışişleri’nden açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan bir camiiye yönelik kundaklama saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz. İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir” ifadeleri kaydedildi.

Ataoğlu’ndan açıklama

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta Larnaka Büyük Camii’ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Ataoğlu yazılı mesajında şunları kaydetti:

“Rumların ırkçı saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Güney Kıbrıs’ta Larnaka Büyük Camii’ne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. Bu ve bunun benzeri çirkin yaklaşımlar insanlık düşmanı ve ırkçı bir zihniyetin ilkel yansıması olup, bu saldırının sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturduğu unutulmamalıdır.

Bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini temennisi ile konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz.”

TC Dışişleri’nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Larnaka Büyük Camisi’ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemlerin, sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği, bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada “Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepkisini sosyal medyadan verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır." ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin, geçen yıl benzer provokatif eylem yapıldığında etkili bir soruşturma yürütmediğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler, bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır."