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Lapta’nın renkleri sergisi açıldı

10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:58
Lapta’nın renkleri sergisi açıldı
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MERAL AKINCI: “KADINIMIZ EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMEDİKÇE, NE TOPLUMSAL, NE SİYASAL OLARAK DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR”

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Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Lapta’nın Renkleri” sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “kadınımız ekonomik olarak güçlenmedikçe, ne toplumsal, ne siyasal olarak daha güçlü olabilir” dedi.
 
Lapta ahşap oyma ve Lapta nakışı işlerinin sergilendiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Meral Akıncı, kadının ekonomik olarak güçlenmesinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi mücadelesi açısından da önem taşıdığını ifade etti. 

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Son Güncelleme: 10.08.2020 13:45
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