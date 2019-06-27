Lapta’da 1 kayıba daha ulaşıldı

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE LAPTA’DA SON BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KİŞİ BULUNDU

Kayıp Şahıslar Komitesi dün Lapta’da yaptığı kazılarda, bir kişiye ait kalıntılara daha ulaştı.

Yeni bir yöntemin kullanıldığından 1 günde tamamlanan kuyu kazısında bulunan kişiyle birlikte, komitenin yürüttüğü kayıp arama çalışmaları çerçevesinde 2019’da bulunan kayıp sayısı 19’a yükseldi.

Komiteden elde edilen bilgiye göre, yeni yöntemle, oldukça uzun süren kuyu kazı çalışmalarının çok daha kısada sürede tamamlanması öngörülüyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi, şu an 1’i Güney Kıbrıs, 6’sı KKTC’de olmak üzere 7 yerde kazı yapıyor.

Komite bir süre önce, Kuzey Kıbrıs'ta askeri bölgede bulunan 30 şüpheli gömü yerine giriş ve kazı izni verildiğini açıklamıştı.