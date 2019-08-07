Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları Viyana’da Kompost Üretim Tesislerini İnceledi

LAPTA’DA “YEŞİL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ” ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 : Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Viyana’da, Avrupa’nın en gelişmiş kompost üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Lapta Belediyesi’nin ana uygulayıcı ve Alsancak Belediyesi’nin de iştirakçi olarak ortak yürüttüğü “Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesi” için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Lapta Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu kapsamında AB tarafından desteklenen “Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesi” için Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve her iki belediyeden proje ekibi, Avusturya'nın başkenti Viyana’daki Avrupa’nın en gelişmiş kompost üretim tesisleri yerinde ziyaret ederek inceleme fırsatı buldu.

Her iki belediye yetkilileri, Viyana Belediyesi’ne ve Avusturya Biogas ve Kompost Birliği’ne yönelik çalışma ziyareti gerçekleştirerek, bilgi alışverişinde bulundu.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

