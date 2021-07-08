Lapta Sağlık Merkezi’nde 112 Hızır Acil Servis Hizmetleri 24 saate çıkarıldı“

ÜSTEL: “BÜYÜK BİR NÜFUSA HİZMET VEREN LAPTA SAĞLIK MERKEZİ’NİN ALTYAPI VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Lapta Sağlık Merkezi’nde Temmuz ayı başına kadar gece yarısına kadar verilen 112 Hızır Acil Servis Hizmetleri 24 saate çıkarıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel merkezi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nin büyük bir nüfusa hizmet verdiğini anımsatarak, gelinen aşamada sağlık merkezinin altyapı ve hizmet kalitesinin arttırılmasının elzem olduğunu ve göreve gelir gelmez merkezi geliştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Lapta Sağlık Merkezi’nde daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi için fiziki ve teknik altyapıyı geliştirmek adına çalışma başlattıklarını ifade eden Üstel, merkezin fiziki yapısını genişletmek amacıyla hazırlanan projenin Planlama ve İnşaat Dairesi’nde olduğunu dile getirdi.

Üstel, fizibilite raporlarının çıkmasının ardından projenin hayata geçeceğini dile getirdi. Üstel, hedeflerinin yılsonunda kadar Lapta sağlık merkezini tamamen elden geçirip yenileyerek vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti alabileceği bir yapıya kavuşturmak olduğunu kaydetti.



Bu denli büyük bir bölgede, 112 Hızır Acil Servis hizmetinin sürekliliği ve vakalara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Üstel, bölgede sağlık hizmetleriyle ilgili bir diğer sıkıntının da 112 Hızır Aacil Servisi hizmetinin bu güne kadar 12 saatle sınırlı olması olduğunu anımsattı.Yaptıkları çalışmayla 1 Temmuz’dan itibaren bu hizmetin de 24 saate çıkarıldığını dile getiren Üstel, bundan böyle bölgedeki acil bir sağlık sorununa daha yakın bir noktadan müdahale edilebileceğini dile getirdi.Lapta Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Dilek Büyük, 112 Hızır Acil Servisi’nin 24 saat hizmet verebilecek duruma getirilmesinin bölge için elzem bir ihtiyaç olduğunu anımsatarak, bunun gerçeklemesini sağlayan Üstel ve ekibine teşekkür etti.Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Çiğdem Çağa da nüfus ve fizik açıdan her geçen gün gelişen beldede, 112 acil hizmetlerinin 12 saatten 24 saate çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise Lapta Sağlık merkezinin çok geniş bir bölgeye hizmet verdiğini anımsatarak, merkezin altyapısının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.