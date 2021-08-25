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Lapta'daki darp olayının seyri değişti

Polisin 8 aydır çözümleyemediği darp olayını geçtiğimiz ay polise ifade veren itirafçı Salahi Depreli gün yüzüne çıkardı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:05
Lapta'daki darp olayının seyri değişti

Salahi Depreli’nin ifadesinin ardından harekete geçen polis ekipleri M.B., K.D. ve F.Y.’yi gözaltına aldı. Geçtiğimiz ay mahkemeye çıkarılan şahıslar teminatla serbest bırakıldı.

Malyalı: Adalet bu değildir…

Yaşanan bu süreçten ‘’8 ay sonra gelen adalet bu değildir’’ isyanı ile gazetemize açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Asbaşkanı Mustafa Dağgül ile yönetim kurulu üyesi Ergin Malyalı olayın ‘’cinayete teşebbüs’’ olduğunu savunarak, suçluların şu an ellerini kollarını sallayarak dışarıda rahatça dolaştıklarını ve bundan endişe duyduklarını ifade ettiler.

Olayın 8 ay sonra gün yüzüne çıkmasının mutluluk verici olduğuna değinen olay mağduru Ergin Malyalı 22 Aralık gecesi yaşananların affedilir gibi olmadığını hatırlatarak, mahkemeye çıkarılan sanıkların teminatla serbest bırakılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Malyalı, meydana gelen darp olayında kimliği meçhul kar maskeli 3 şahsın Salahi Depreli’nin ifadesinin ardından olayın daha da netleştiğini ifade ederek, Salahi Depreli’nin ifadesinde açıkladığı azmettirici M.B.’nin Salahi Depreli’ye 200 bin TL verdiğini ve olay gecesi Ergin Malyalı ve Mustafa Dağgül’e tuzak kurarak olayın gerçekleşmesini sağladığını söyledi.

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Olayın basit bir darp olayı olmadığına dikkat çeken Malyalı, bir an önce suçluların cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, ‘’Can güvenliğimizden endişe ediyoruz. Başımıza herhangi bir olay gelirse bu olayın sorumluları olarak dışarıda rahatça dolaşan bu kişiler sorumlu olacaktır. Bu kişiler bizleri tehdit eden şahıslardır. Bu kişilerin teminatla serbest kalması inanılır gibi değildir. Ayrıca Salahi Depreli gerekli itirafı yaptı ve o da dışarıda rahatça dolaşmaktadır. Biz olayın bir an önce sonuçlanmasını ve adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz’’

Olay nasıl oldu?

Olay gecesinden bahseden Malyalı, Salahi Depreli’nin 22 Aralık gecesi yemek boyunca sürekli telefon görüşmesi yaptığını ve endişeli olduğunu söyledi.

Malyalı olayı şöyle aktardı;

‘’Kalamari Restoran’da yemeğimizi yedikten sonra Salahi Depreli’nin kullandığı araçla yola çıktık. Bize midesinin bulandığını ve durmak zorunda olduğunu söyleyerek Lapta Gençlik Kampı’nın olduğu yola saptı. Karanlık bir alanda durdu ve araçtan hızlıca çıkıp koşarak uzaklaştı. Biz olayı anlayana kadar arkamızda durarak ışıklarını söndüren bir araçtan çıkan kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. İlk an ellerinde ne olduğunu anlamadık. Sonra sopalarla bize gelişigüzel vurmaya başladılar. Yere düşüp kaldığımız an bizi orada bırakıp, kaçtılar. Lapta Polis Müdürlüğü’ne giderek olayı anlattık ve ifade verdik. O sırada Salahi Depreli Mustafa Dağgül’ü arayarak gelip beni alın ovanın ortasında kaldım dedi. Polis ekipleri Salahi Depreli’yi alarak karakola getirdi. Olaydan haberdar olmadığını söyledikten sonra hastaneden darp raporu almak için ayrıldık. Olayın üzerinden 8 ay geçmesinin ardından Salahi Depreli polise giderek ifadesini değiştirdi. Olayın azmettiricisi olarak M.B., K.D. ve F.Y.’nin olduğunu söyledi. Salahi Depreli M.B.’den 200 bin TL aldığını ve sevgilisi R.S.’e verdiğini söyledi. Bu olayların yaşanmasının ardından ihbarda verilen isimler tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı fakat teminatla serbest bırakıldılar. Biz bu olayın bir an önce sonuçlanmasını ve suçluların ceza almasını istiyoruz.’’

KAYNAK: KIBRIS ARENA

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Anahtar Kelimeler:
Lapta Darp
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