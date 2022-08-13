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Lapta'da kaza: Takla atarak durabildi

Lapta’da 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Oğuzhan Tezkol yaralandı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:28
Lapta'da kaza: Takla atarak durabildi

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza Lapta’da Bayraktar Sokak üzerinde seyreden UE 302 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Tezkol (E-20) direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidiş istikametine doğru yolun sağ kısmında bulunan bir ikametgahın taş çevre duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan UE 302 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan telefon direğine çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın etkisi ile taş duvardan savrulan taş parçaları ise Gülten Apartmanı park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarparak, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oğuzhan Tezkol kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

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