Lapta'da Elektrik Kesintisi Olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta’da 5 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın 09.00- 14.00 saatleri arasında; Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.