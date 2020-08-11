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Laguna Balıkçı Barınağı TİKA’nın desteğiyle yapılandırılıyor

11 Ağustos 2020 Salı 14:33
Laguna Balıkçı Barınağı TİKA’nın desteğiyle yapılandırılıyor
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BALIKÇILARA AĞ YARDIMI YAPILACAKI
OĞUZ: “HEDEFİMİZ, HAVALAR UYGUN OLURSA,  BU YIL İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARI BİTİRİP, TEKNE SAHİPLERİNİN HİZMETİNE SUNMAKTIR”
KÜÇÜKÇAVUŞ: “YAKIN ZAMANDA DA BALIKÇILARA AĞ DESTEĞİNİN DAĞITIMI TAMAMLANMIŞ OLACAK” DEDİ.

Gazimağusa’da Laguna bölgesindeki balıkçı barınağına rıhtım yapılıyor.
Laguna Balıkçı Barınağı’da mesleği balıkçılık olanlar için 50 teknenin bağlanabileceği rıhtım, amatörler ve özel ilgi tekneleri için de ayrı bir rıhtım yapılacak, rıhtım yapılacak bölgedeki su derinliği de 2,5 metreye çıkartılacak. Çalışmalara mesleği balıkçılık olanların teknelerinin bağlanacağı rıhtımın yapımıyla başlanacak. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, TİKA Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Taşkın Biçmen ve KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA’nın) destekleriyle yapılacak çalışmalara yönelik barınakta incelemelerde bulundu.
OĞUZ
Bakan Dursun Oğuz inceleler esnsında TAK’a yaptığı açıklamada, “Bu çalışma bir ihtiyaçtı ve balıkçılarımızın yıllardır beklediği bir çalışmaydı” dedi.
Balıkçıların suya girmeden teknelerini rıhtıma bağlayabileceği bir yapının gerekliliği üzere kaynak arayışına girdiklerini anlatan Oğuz, projeye destek vermelerinden dolayı TİKA ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini sundu.
Çalışmalara geçimini balıkçılıkla sağlayanların teknelerinin kullanacağı 154 metre uzunluğundaki bölümde başlanacağını kaydeden Oğuz, sözleşmenin ilgili firmalarla bu hafta sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etti. Oğuz, bu bölüm tamamlandıktan sonra amatörler tarafından kullanılan rıhtımın yapımına geçileceğini söyledi.
Sorunları her zaman ilgili taraflarla işbirliğinde çözmeye çalıştıklarını belirten Oğuz, “Hedefimiz, havalar uygun olursa,  bu yıl içerisinde çalışmaları bitirip, tekne sahiplerinin hizmetine sunmaktır” dedi.

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Barınağın deniz kısmında da bir çalışma yapılacağını ifade eden Oğuz, liman ağzının geçiletilip mendireğin düzeltileceğini kaydetti.
TİKA’DAN BALIKÇILARA AĞ DESTEĞİ
TİKA’nın balıkçılara yönelik başka bir çalışması daha bulunduğunu belirten Oğuz, balıkçılara bu güne kadar sadece akaryakıt desteği verildiğini, bu yönde balıkçılardan şikayetler aldıklarını ancak devlet imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı daha fazla destek veremediklerini, TİKA’nın bu çerçevede mesleği balıkçılık olanlara ağ dağıtımına başlayacağını söyledi.
VURANA
Hayvancılık Dairesi Başkanı Gönen Vurana, Gazimağusa Limanı’nda balıkçıların sığınak olarak kullandığı yerde balıkçıların kullandığı rıhtımın Nisan 2017 ‘de yıkıldıktan sonra balıkçıların Laguna’daki balıkçı barınağını kullanmaya başladığını anlattı.
Vurana, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma projesinin TİKA tarafından finanse edilmesinin onaylandığını kaydetti. 

KÜÇÜKÇAVUŞ
TİKA Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, çalışmalar tamamlandığında balıkçıların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında çok güzel bir görüntü de ortaya çıkacağına inandıklarını, bu inançla hareket ederek projeyi onayladıklarını söyledi.
Küçükçavuş, “Yakın zamanda da balıkçılara ağ desteğinin dağıtımı tamamlanmış olacak” dedi.
Küçükçavuş, TİKA’nın üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

BİÇMEN

Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Taşkın Biçmen, bugüne kadar kimsenin Mağusa balıkçısını elinden tutmadığını belirtti ve Dursun Oğuz’a Mağusa balıkçılarının taleplerine gösterdiği hassasiyetten ve TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ATAKAN
KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan ise, balıkçıların sorunlarına anlayışla yaklaştığı için Dursun Oğuz ve desteklerinden dolayı TİKA’ye teşekkür etti. Atakan, çalışmanın bölgeye görsel olarak da katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi.
 

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Son Güncelleme: 11.08.2020 17:21
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