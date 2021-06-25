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Lacroix, Ertuğruloğlu ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, koronavirüs salgınının başlamasının ardından ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret ederek, adada bir dizi temaslarda bulunuyor.

25 Haziran 2021 Cuma 11:45
Lacroix, Ertuğruloğlu ile görüşecek
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Dün Ada’ya varan Lacroix, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü. 
Adada üç gün sürecek temasları sırasında Lacroix, adanın her iki tarafından yetkililer ile temaslarda bulunuyor. Lacroix ayrıca, sivil toplum örgütü temsilcileri ile de bir araya gelecek.
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) elde ettiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix  koronavirüs salgınının başlamasından sonra Kıbrıs’a ilk kez ziyarette bulunuyor. 
Kıbrıs’taki BM Barış Gücü misyonunun faaliyetlerini gözlemlemek için adaya yılda bir kez ziyarette bulunan Lacroix, Kıbrıs’a en son 2019 yılında gelmişti. 
BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de biraraya gelecek. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine ile Brüksel’de bulunmasından dolayı Lacroix, Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek. 
Lacroix’in dün Rum Başkanlığı Diplomatik Ofisi Başkanı Kyriacos Kouros ile bir araya geldiği, bu sabah ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 
Lacroix, öğleden sonra ise Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya gelecek. 

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BM Genel Sekreteri Yardımcısı yarın, BM Barış Gücü’nün faaliyetlerini yerinde incelemek için Mağusa’ya giderek, ara bölgeyi ziyaret edecek ve burada kendisine UNFICYP yetkilileri tarafından bölgedeki durum ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aktarılacak.
Lacroix’in ayrıca BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Görevi Ofisi’ni ziyaret ederek, BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute’un adada iki lider ile yaptığı görüşmeler ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi alacağı kaydedildi. 
Laxroix, Pazar günü adadan ayrılacak. 


LACROİX’DEN SLOVAKYA’YA TEŞEKKÜR
Kıbrıs’a varışının ardından Jean-Pierre Lacroix, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Slovakya’ya Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne 20 yıldan fazla bir süredir destek vermesinden dolayı teşekkür etti. Laxroix, tweetinde şunları kaydetti:
 “20 yıldan fazla bir süredir, 3.800 Slovak barış gücü askeri BM Kıbrıs Barış Gücü’nde hizmet vermektedir. Bu güçlü bağlılık, BM Barış Gücü tarafından içtenlikle takdir edilmektedir. Slovakya’ya desteği için ve barış için hizmet verirken sevdiklerinden uzak tüm kadın ve erkeklere çok teşekkürler” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 25.06.2021 12:05
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