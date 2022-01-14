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Laboratuvarlar İnisiyatifi'nden açıklama

KKTC Laboratuvarlar İnisiyatifi adı altında örgütlenen bir grup laboratuvar, ülkede kullanılan SARS-CoV-2 PCR test kitlerinin yurt dışından ithal izinli temin edildiğini ve uluslararası tanı amaçlı standardizasyona sahip CE-IVD (Avrupa Kalite Standartlarina Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) onay belgeli olduğunu belirtti.

14 Ocak 2022 Cuma 12:00
Laboratuvarlar İnisiyatifi'nden açıklama

Son günlerde kamuoyuna duyurulan SARS-CoV-2 PCR testlerinin yanlış pozitiflik verdiğine ilişkin haberlere karşılık açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden İnisiyatif, SARS COV-2’nin tanısı için kullanılan PCR testinin başta sağlık olmak üzere birçok kullanım alanı bulunduğunu kaydederek, PCR tekniğinin tanıda hassas ve özgün olduğunu belirtti.
İnisiyatif’ten yapılan açıklamada, ülkede kullanılan SARS-CoV-2 PCR test kitlerinin yurt dışından ithal izinli temin edildiği, uluslararası tanı amaçlı olarak standardizasyona sahip CE-IVD (Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) onay belgeli olduğu vurgulanarak, bu kitlerin aynı zamanda hedef bölgede oluşabilecek mutasyonlardan etkilenmemesi için iki veya üç hedef bölgesini saptayacak düzeyde üretildiği kaydedildi.
PCR testleri yüksek hassasiyet, yüksek özgüllük ve duyarlılık ile moleküler mikrobiyoloji alanında hizmet vermeye devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, “Tüm bu standardizasyona uygun, hassasiyetli ve özverili çalışma karşısında, toplum sağlığını ön planda tutma çabasının aksine, maddi kazanç artırmak veya başka amaçlar doğrultusunda, geçmiş yakın zamanda, özel bir üniversite hastanesi tarafından yapılmış bilimsel içerikten uzak açıklamalar bizleri üzmüştür. Bu dönemde toplumsal çıkarları düşünmeyip, bizlere göre başka amaçları hedefleyen bu tutum Covid-19 pandemi mücadelesine gölge düşürmüştür” denildi.

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Sağlık Bakanlığı’nın ülkede sadece uluslararası standardizasyona sahip CE-IVD belgeli PCR testlerinin kullanılmasını denetlemeye çağrıldığı açıklamada, “CE-IVD onayı olmayan hiçbir kitin tanısal amaç için kullanılamayacağı, sadece bilimsel araştırma için kullanılabileceğini belirtir; tanısı atlanan her vakanın, yanlış sonuçlar vermesi veya hastalığın bulaşmasını kolaylaştıracağını hatırlatmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 12:36
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