banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100487
ALTIN
275.022
DOLAR
5.7089
STERLİN
7.1063
EURO
6.3163
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Santos tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20. Yaşını Kutladı

 Radyo Vatan’ın 20. Kuruluş Yılı’nı Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20. Yaşını Kutladı

 Radyo Vatan’ın 20. Kuruluş Yılı’nı Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonla kutladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20. Yaşını Kutladı

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK komutanı  Altan Er, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

AKINCI: “HER ŞEY GELİŞSE DE RADYODAN VAZGEÇEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi meral Akıncı ile birlikte katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, , gelişen iletişim çağında ülkede radyo ve televizyon kanallarının sayısının arttığını, gazete sayısının da geçmiş yıllara kıyasla oldukça fazla olduğunu belirterek, “Doğru kullanıldığı zaman tüm bunların, toplumsal gelişmeye ciddi katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Radyo Vatan’ın 20 yıl önceki kuruluş resepsiyonuna da katıldığını ve o zaman Başbakan Yardımcısı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı “Kuruluşunda bulunmak nasip oldu. Şimdi 20. yılında bulunmak da nasip oldu. Radyo Vatan’a nice 20 yıllar, nice uzun yıllar diliyorum” ifadesini kullandı.

İletişim çağında olunduğunu ifade ederek, radyo, televizyon ve internet kullanımının yaygınlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu iletişim çağında haberleşmenin, bilgiye ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu söyleme gerek yok. Her şey gelişti, ileriye gitti ama radyodan da vazgeçemiyoruz. Radyo ayrı bir kültür. En azından arabalarda radyosuz yapamıyoruz. O nedenle, yaygınlaşan radyoculuğun da diğer iletişim mecraları gibi önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Devlette, özelde ve üniversitelerde radyo yayıncılığının geliştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede radyo ve televizyon kanallarının sayısının arttığını, gazete sayısının da geçmiş yıllara kıyasla oldukça fazla olduğunu belirterek, “Doğru kullanıldığı zaman tüm bunların, toplumsal gelişmeye ciddi katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

banner317

KARAKOÇ: “BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ise konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından 26 Temmuz 1999’da açılışı yapılan Radyo Vatan’ın kuruluş amacının olası doğal afet ve olağanüstü durumda halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi ve etkin şekilde yönlendirilmesi olduğunu hatırlattı. Karakoç, sivil savunma radyonalrının dünyadaki dijital gelişme ayak uydurarak modern bir yapıya kavuştuğunu ve birçok konuda halkı bilgilendirerek ilkeli yayıncılığı sürdürüdüğünü vurguladı.

Karakoç, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bilgi, tecrübe ve teknik teçhizat ve altyapımızı daha çağdaş seviyeye çıkarmak ve bayrağı daha ileriye taşımak için üstlendiğimiz görevin bilincinde olarak çalışmalarımza devam edeceğiz “diye konuştu.

Radyo Vatan Müdürü Nediye Zeytincioğlu da tam 20 yıldır Kıbrıs Türk halkına doğru mesajlar vererek, eğitim, sağlık, mili ve manevi değerler, sosyal hayat ve kültür sanat konularında farkındalık yarattıklarını kaydetti.

Gecede, Radyo Vatan'ın yayınlarına uzun yıllar katkı yapanlara plaket verildi ve 20’incı yıl pastası kesildi.

Son Güncelleme: 19.09.2019 14:50
Anahtar Kelimeler:
RadyoVatanKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Ziya Selçuk İle Bir Araya Geldi
Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Ziya Selçuk İle Bir Araya Geldi
Çağatay: “Önemli olan Rum tarafıyla sonuç odaklı görüşmektir”
Çağatay: “Önemli olan Rum tarafıyla sonuç odaklı görüşmektir”
Her Daim Dostlar’dan ormanlarda kuş yuvası yerleştirme etkinliği
Her Daim Dostlar’dan ormanlarda kuş yuvası yerleştirme etkinliği
LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 56 iş yerini denetledi
LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 56 iş yerini denetledi
ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de
ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…
Arap Ali Destanı Bu Gece Prömiyer Yapacak
Arap Ali Destanı Bu Gece Prömiyer Yapacak
Gaü Ve Taşkent Devlet Üniversitesi Arasında İşbirliği İçin Ön Mütabakata Varıldı
Gaü Ve Taşkent Devlet Üniversitesi Arasında İşbirliği İçin Ön Mütabakata Varıldı
Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…
Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim