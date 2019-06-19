Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a nezaket ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Harun Maden, gerçekleştirdiği ziyarette Bakan’a Kurumun projeleri hakkında bilgiler vererek, “KKTC için yararlı ve katkı sağlayacak” yeni çalışmaları aktardı.

Maden, Bakan Taçoy’a kurdukları ve açılışını gerçekleştirdikleri Güneş Enerji Santrali projesi hakkında da bilgi verdi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini belirterek, ülke ekonomisine yapılan katkıları her zaman takdir ettiğini vurguladı.

Taçoy, bu tarz projelere her zaman destek olduklarını ve bundan sonrasında da olacaklarını söyledi.

Ziyarette Genel Müdür Harun Maden'e, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları, Murat Küçüközdemir, Emre Laçinler, Ali Gürler ile Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış eşlik etti.

(RU/YIL)