banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100487
ALTIN
275.022
DOLAR
5.7089
STERLİN
7.1063
EURO
6.3163
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Santos tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner306
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Kızılhaç Ve Kızılay Ulusal Derneklerinin De Davet Edildiği Bir Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 19 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması amacıyla Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneklerinin de davet edildiği bir etkinlik düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Kızılhaç Ve Kızılay Ulusal Derneklerinin De Davet Edildiği Bir Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 19 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması amacıyla Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneklerinin de davet edildiği bir etkinlik düzenliyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Kızılhaç Ve Kızılay Ulusal Derneklerinin De Davet Edildiği Bir Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 19 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması amacıyla Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneklerinin de davet edildiği bir etkinlik düzenliyor.
Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun açıklamasında, Kıbrıs Türk Halkının uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki haklarını korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınmasına destek vermek amacıyla oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun, 24 Eylül Salı günü Girne’de düzenleyeceği toplantı sonrasında yeni bir deklarasyon yayımlama kararı aldığı belirtildi. 

banner317
Açıklamaya göre, KKTKD Başkanı Abdoul Azize Diallo, KKTK Başkanı Bülent Çıraklı ve Türk Kızılay Genel Başkanı  Kerem Kınık, 24 Eylül’deki bu toplantı öncesinde 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Elexus Hotel’de basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(AK/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Ziya Selçuk İle Bir Araya Geldi
Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Ziya Selçuk İle Bir Araya Geldi
Çağatay: “Önemli olan Rum tarafıyla sonuç odaklı görüşmektir”
Çağatay: “Önemli olan Rum tarafıyla sonuç odaklı görüşmektir”
Her Daim Dostlar’dan ormanlarda kuş yuvası yerleştirme etkinliği
Her Daim Dostlar’dan ormanlarda kuş yuvası yerleştirme etkinliği
LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 56 iş yerini denetledi
LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 56 iş yerini denetledi
ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de
ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…
Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20. Yaşını Kutladı
Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20. Yaşını Kutladı
Arap Ali Destanı Bu Gece Prömiyer Yapacak
Arap Ali Destanı Bu Gece Prömiyer Yapacak
Gaü Ve Taşkent Devlet Üniversitesi Arasında İşbirliği İçin Ön Mütabakata Varıldı
Gaü Ve Taşkent Devlet Üniversitesi Arasında İşbirliği İçin Ön Mütabakata Varıldı
Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…
Cyprus Rally, Bu Yıl 27-29 Eylül’de…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim