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“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:08
“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, komite “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edecek.

Komite ayrıca “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde oylamasını tamamlayıp, ilgili gündem maddesini oy birliği ile kabul etti.

Ancak, ilgili yasa tasarısının üçüncü ve nihai  okunuşunu ilerleyen günlerde ele almaya devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

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“Dövizdeki artıştan kaynaklı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltma yönünde ülke kaynaklarının ihtiyaçlı alanlara yönlendirilmesi amacıyla KKTC Kalkınma Bankasının yıllık gayrı safi karından yıl içinde ayrılan plasmanın %5 oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun kaynak maliyetinin altında belirleyeceği faiz oranı ile kalkınmada öncelikli yörelere iki yıl boyunca, kredi olarak kullandırılabilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasası Tasarısı hazırlanmıştır.”

Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan askeri memurların görevlerinden çekilmeleri veya başka bir Devlet kurumuna geçişleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının yaşadığı personel sıkıntısının, yurt savunmasında meydana gelebilecek zaafiyetleri önlemek ve bu görevden çekilme ve Devletin başka kurum ve kuruluşlarına geçişlerin kamu yararı gözetilerek sınırlandırılması amacıyla hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC Kalkınma Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Başsavcılık ve KTAMS’dan  yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.  

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz  ve HP Milletvekili  Hasan Topal  katıldı.

(EMR/ YIL)

 

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