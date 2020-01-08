Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası 11-12 Ocak\'ta Yapılıyor...turizm Bakanı Üstel Basın Toplantısı Düzenledi:  



Girne, 8 Ocak 20 : Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın "KKTC turizmi geleceğini planlıyor" sloganıyla düzenleyeceği "Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası" 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Turizm Şurası, 11 Ocak Cumartesi saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu komisyon çalışmaları yapılacak. Komisyon ve değerlendirme çalışmaları 12 Ocak Pazar günü saat 14.30'da tamamlanacak ve basın açıklaması yapılacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, şura ile ilgili Girne'de basın toplantısı düzenledi ve hedeflerinin; turizmde tüm paydaşların katkısıyla bir devlet politikası oluşturmak, kalıcı bir eser, bundan sonrası için bir yol haritası bırakmak olduğunu söyledi.

Turizm Bakanı Üstel, şuranın; "geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasını bütün paydaşlar ile birlikte oluşturma hedefiyle" gerçekleştirileceğini kaydetti.

Üstel, Sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandıran turizmin, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisini de büyüttüğü vurguladı.

Turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına da katkı sağladığını ifade eden Üstel, 1,3 milyardan fazla kişinin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiği günümüzde bu hareketlerden elde edilen turizm gelirlerinin 1,2 trilyon doları aştığını ve önümüzdeki süreçte de hem kişi sayısının hem de gelirlerin artacağının hesaplandığına işaret etti.

Üstel, "Dumansız sanayi, lokomotif sektör, ekonomik çarkları çeviren bir sektör" olarak nitelediği turizmin; "Ülkenin Geleceği" olduğunu ifade etti ve turizmde istikrar için 2020-2030 yılları arasında turizmde bir devlet politikası, turizmde yapılanma ve strateji planının tüm paydaşlarla ortaya çıkarılacağını söyledi.

Turizmin devlet politikası haline gelmesi için, turizmde yol haritası ortaya çıkarmak için yapılacak şura ile ilgili basınla sohbet toplantısı düzenlediklerini ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

"Bu pencereden bakarak ülkemizin turizmini de değerlendirecek olursak, gelmiş geçmiş hükümetlerin, bakanların, çalışanların ve sektörün katkıları ile tatil, kongre, kültür, sağlık, spor, inanç, eko gibi pek çok alanda sunulan alternatifler sayesinde 1 milyon 200 binden fazla turistin ağırlanarak turizm gelirlerinin de 912.4 milyon USD’ye yükseltilme başarısının gösterildiğini yani devletimizin dış ticaret açığının % 53,2’sinin turizm ile karşılandığını bilginize getirmek istiyorum.

Her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir dönüşüm yaşayan çağımızda turizmin de en az teknoloji ve bilim kadar hızla geliştiğini, değiştiğini ve büyüyerek küresel bir sektör haline geldiğini görmekteyiz.

Değişen çağ, kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiği gibi, yine kendi arzını da oluşturmaktadır. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla çeşitliliğe sahip olan turizmin de ayak uydurmak zorunda olduğu aşikardır.



Turizm alanında ortaya çıkan gelişmeleri, değişimleri ve gelecek beklentilerini turizm sektörünün kıymetli paydaşları, tüm siyasi partilerimizin temsilcileri ve turizm profesyonellerinin katılımları ile ele alacağımız; tutarlı, bütüncül ve etkin stratejilerin değerlendirileceği Şûramızda, sektörümüzle birlikte mevcut durumu gözden geçirme ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma fırsatı bulacağımıza inanıyorum."

“YENİ STRATEJİ VE VİZYONLAR…”

Turizm Bakanı Üstel, dünyada yaşanan gelişmelerin, turizm sektöründe yeni strateji ve vizyonların etkin ve tutarlı politikalarla hayata geçirilmesini zorunlu kıldığı bir çağda yaşadıklarını ifade ederek, şuraya yönelik şunları söyledi:

"Bizler de, bilinçli turistlerin tatil destinasyonlarını sürdürülebilir turizmi destekleyen ülkeler arasından seçtiği gerçeğinden ve az önce bahsettiğim dünyada meydana gelen değişimlerden hareketle 2020-2030 yılları arasında uygulanacak ulusal turizm politikasını katılımcılık anlayışı ile gerçekleştireceğimiz şurada belirlemeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedefe bağlı olarak ülkemizde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle lokomotif sektörümüz konumunda olmasına karşın henüz sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulamayan turizm sektörümüzün, devlet politikası haline gelebilmesi için öncelikle siyasi partilerimiz ile bir araya geldiğimizi ardından da dünyada ve Anavatan Türkiye’de yapılan stratejik planları da incelediğimizi sizlerle paylaşmakta yarar görüyorum.



Şuramızın, ülkemizden siyasi parti temsilcileri, kamu, özel sektör, yüksek öğretim kurumları, sivil toplum örgütleri yanında Türkiye’nin yetkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve turizm profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir."10 KOMİSYONÜstel, Şurada; "Turizm Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Yatırım-Teşvik-Finansman, Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi, Turizmde Ürün Çeşitliliği ve İç Turizm, Turizm Eğitimi ve İstihdamı,Turizmde Tanıtma ve Pazarlama, Turizmde Ulaşım, Konaklama Sektörü, Seyahat Acentacılığı, Dijital Turizm ve İnovasyon, Gastronomi Turizmi" olmak üzere 10 komisyonda çalışmalar yapılacağını kaydetti.Şurada ortaya çıkacak raporlar ışığında ülkenin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacağını ifade eden Üstel, "Şuranın sonuçlarının, önümüzdeki on yıl içerisinde ülkemizin turizm hedeflerini gerçekleştirmede belirleyici yararlar sağlayacağına olan inancımla hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlar, şura sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.Soruları da yanıtlayan Üstel, ülkeye ulaşımda sıkıntılar olduğunu ancak dünya turizminde büyüyen pastadan daha fazla nasıl pay alabilecekleri ve bu hedefe nasıl ulaşabileceklerini şurada tartışacaklarını kaydetti.TURİZMİ ŞEKİLLENDİRMEK VE ÇEŞİTLENDİRMEKAmaçlarının ülke turizmini geliştirmek kaliteyi artırmak ve bununla birlikte turist sayısını artırmak olduğunu ifade eden Üstel, şuranın bir hedefinin de turizmi şekillendirmek ve çeşitlendirmek olduğunu söyledi.

Kış turizminin önümüzdeki hafta başlayacağını ve destinasyon sayısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, bu yıl Uzak doğudan turistlerin de ülkeye gelmeye başlayacağını kaydetti.

Turizm kalkınma ajansını da kurmayı planladıklarını ifade eden Üstel, ulaşımdaki sıkıntıları bu şekilde bazı yeni açılımlarla aşmaya çalışacaklarını dile getirdi.

“YENİ BİR ŞİRKET UÇUŞA BAŞLAYACAK”

Yeni bir şirketin Mayıstan sonra ülkeye uçuşa başlayacağını ifade eden Üstel, şirket ismi veremeyeceğini söyledi.

Üstel, ulaşımdaki sıkıntıları aşmak için öncelikli yeni havalimanının tamamlanmasına önem verdiklerini, yeni havalimanı ile ulaşım alanında yeni adımlar atacaklarını ve hukuk yoluna gidebileceklerini anlattı.

Pastadan tüm sektörlere pay almak istediklerini ifade eden Üstel, bütün görüşleri alacaklarını ve hep birlikte turizmi geliştireceklerini kaydetti.

Dijital reklama da önem verdiklerini ve bu alandaki faaliyetleri artırdıklarını ifade eden Üstel, bölgede ve ülkede siyasi istikrarsızlığın da olduğunu, bu sıkıntıları bilerek bütçeye göre hareketle tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çevre konusunda da çalışmalarının olduğunu, yasalarda bazı değişiklikler hazırlığında olduklarını ifade eden Üstel, çevreye hep birlikte sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

YERLİ İSTİHDAM

Üstel, yerli istihdama da önem vereceklerini ve turizm koleji gibi bir okulla yerli iş gücünü artıracaklarını söyledi.

Üstel'in konuşmasının ardından şuraya destek veren ve katkı koyan akademisyenler de söz alarak, şuranın hedefleri ile ilgili bilgiler verdi ve soruları yanıtladı.

(EMR/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun

