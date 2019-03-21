Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği’nden (KKTKD) bir heyet Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden yapılan açıklamaya göre ziyareti gerçekleştiren heyette Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ve dernek yetkililerinden Mustafa Tuncel Kuzey yer aldı.

KKTKD Başkanı Bülent Çıraklı ve Genel Sekreter Can Çağrı Çelik ile bazı Dernek yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda kan bağışları hakkında görüşülerek toplumsal faydayı yükseltmek için ortak çalışma alanları hakkında görüşüldü.

(ÖZ/HÖ)