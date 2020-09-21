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Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonundan Tedavisi Süren Çocuklara Destek

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören 34 çocuğa maddi destek sağladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:32
Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonundan Tedavisi Süren Çocuklara Destek
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Lefkoşa, 21 Eylül 20 : Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören 34 çocuğa maddi destek sağladı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Çocuk Kanseri Komitesi Başkanı Nuket Vural’ın öncülüğünde, 100. Yıl Mehmetçik Karpaz, Girne Akdeniz, Girne Beşparmak, Girne Özgürada, Girne Vatan, Güzelyurt Yeşilada, İskele Sahil, Lefkoşa Başkent, Lefkoşa Merkez, Lefkoşa Sarayönü ve  Mağusa Kale Lions Kulüpleri’nin ortak aktivitesi olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi olan 34 çocuğa 150 TL değerinde hediye çeki Başhekim Adil Özyılkan’a teslim edildi. 

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Vural, çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine, onları düşündüklerini göstermek, çoğu zaman onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak amaçlı bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başhekim Özyılkan ise, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu kulüplerine bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

(EMR/YIL)

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