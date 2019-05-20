banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
Tatar: “Yeni hükümet hayırlı olsun. Kıbrıs konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a güveniyoruz”
UBP-HP HÜKÜMET PROTOKOLÜ İMZALANDI
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
banner306

Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü Ekibi Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılı İçin Düzenlenen Etkinliklere Katıldı

Lefkoşa, 20 Mayıs 19 : Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü Ekibi Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılı İçin Düzenlenen Etkinliklere Katıldı

Lefkoşa, 20 Mayıs 19 : Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde de yer aldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:12
Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü Ekibi Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılı İçin Düzenlenen Etkinliklere Katıldı

Lefkoşa, 20 Mayıs 19 : Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde de yer aldı.

1 Haziran’da Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek ralli, 11 Mayıs’ta Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan geçip Türkiye’ye ulaştı. 

Ankara’dan KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün katıldığı törenle uğurlanan ralliciler, Samsun’da 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

banner317
Ralliciler bugün Gürcistan’ın Batum şehrine gitmek için Samsun’dan yola çıktı. Ralli, Gürcistan ve İran’dan geçip tekrar Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.

29 MAYIS’TA GİRNE LİMANI’NDA OLACAKLAR

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik ve Görkem Sofuoğlu katılıyor. 

(BRT/AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dkb Ap Seçimlerine Katılan Adayların Açıklamalarını Sorgulama Çağrısı Yaptı
Dkb Ap Seçimlerine Katılan Adayların Açıklamalarını Sorgulama Çağrısı Yaptı
Ydp,  Yeni Hükümetin Halkın Geleceğe Umudunu Yeşertecek Uyumlu Bir İcraat Hükümeti Olmasını Diledi
Ydp,  Yeni Hükümetin Halkın Geleceğe Umudunu Yeşertecek Uyumlu Bir İcraat Hükümeti Olmasını Diledi
Bkp Ap Seçimlerinde Akel’i Destekleme Kararı Aldı
Bkp Ap Seçimlerinde Akel’i Destekleme Kararı Aldı
9. Işık Savaşır Sempozyumu 24-26 Mayıs'ta Gazimağusa’da Yapılıyor
9. Işık Savaşır Sempozyumu 24-26 Mayıs'ta Gazimağusa’da Yapılıyor
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor
Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek
Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek
Şahali: “yasalara Bağlılıktan, Adil Uygulama Kararlılığından Ödün Vermedik.  Görevimizi, Bunun İç Huzuruyla Devrediyoruz”
Şahali: “yasalara Bağlılıktan, Adil Uygulama Kararlılığından Ödün Vermedik.  Görevimizi, Bunun İç Huzuruyla Devrediyoruz”
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor
Tatar: “Yeni hükümet hayırlı olsun. Kıbrıs konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a güveniyoruz”
Tatar: “Yeni hükümet hayırlı olsun. Kıbrıs konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a güveniyoruz”
Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı
Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim