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Kuzey Kıbrıs Emıtt’te “en Organize Stant” Ödülü Kazandı

ATAOĞLU: “TERCİH EDİLEN BİR DESTİNASYON OLMANIN PEŞİNDEYİZ”

Kuzey Kıbrıs Emıtt’te “en Organize Stant” Ödülü Kazandı

ATAOĞLU: “TERCİH EDİLEN BİR DESTİNASYON OLMANIN PEŞİNDEYİZ”

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Kuzey Kıbrıs Emıtt’te “en Organize Stant” Ödülü Kazandı

ATAOĞLU: “TERCİH EDİLEN BİR DESTİNASYON OLMANIN PEŞİNDEYİZ”

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da bu yıl 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’nda “En Organize Stant” ödülünü aldı.

Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 23’üncüsü düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’na çok iyi hazırlanan ve ülkenin turizm ürünlerini tanıtan Turizm ve Çevre Bakanlığı heyeti, son iki yıldır aldığı en iyi stant ödülüne bu yıl işlevselliğin de eklendiği “En Organize Stant” ödülüne layık görüldü.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, fuarın açıldığı günden itibaren Kuzey Kıbrıs standı ziyaretçilerin akınına uğradı. Açıklamada “Fuarın en çok ilgi gören standı olarak dikkat çeken Kuzey Kıbrıs’a, fuar organizatörleri tarafından tasarım, ikram ve ürün çeşitliliği bakımından en organize stant ödülü verildi” ifadelerine yer verildi.

“TURİZM, GELİŞEN VE DEĞİŞKEN BİR KÜRESEL SEKTÖR...”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada Ataoğlu, her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağda yaşandığını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken bir küresel sektör olduğuna dikkat çekti.

“DENEYİMSEL SEYAHAT DÖNEMİNDE YAŞIYORUZ”

Turizmin birden fazla etmenden oluştuğunu belirten Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Önceden turizm cazibe merkezleri arasında tercih sebebi olmak için uygun fiyat, deniz, kum, güneş ve manzara paketi vadetmek büyük ölçüde etkiliydi. Ancak artık deneyimsel seyahat döneminde yaşıyoruz. Özellikle genç kitleleri bir yere çekmenin yolu onlara bir macera, deneyim ve kültür tanıma fırsatı vermekten geçiyor. Bizler de ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta seyahat ve konaklama sektöründe tüketicilere daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi sunmak için gereken adımları atıyoruz.”

“TERCİH EDİLEN BİR DESTİNASYON OLMANIN PEŞİNDEYİZ”

Ataoğlu, “Bizler yeni turist profiline uygun olarak ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta birden fazla tecrübe ve kültür deneyimi sunmaya, sadece bilinenin değil, gizli kalmış güzellikleri de doğru şekilde harmanlayarak, genç nesle hikayeleştirebilecekleri bir yer ve deneyim sunan alternatif ve tercih edilen bir destinasyon olmanın peşinde koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu, mevcut kitle turizmi faaliyetlerini sürdürürken, sağlık, spor, kültür gibi alternatif turizm çeşitlerinin de geliştirilmesi için sektör ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Ataoğlu, EMİTT’te elde edilen bu başarının başta Tanıtma ve Pazarlama dairesi çalışanları ve sektörün katkılarıyla sağlandığını da sözlerine ekledi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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