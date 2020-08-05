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Kuzey Kıbrıs Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e “yeşil Madalya” Ödülü Sundu

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 (.): Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e “Yeşil Madalya” ödülü sundu. 

05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:12
Kuzey Kıbrıs Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e “yeşil Madalya” Ödülü Sundu
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Lefkoşa, 5 Ağustos 20 (.): Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e “Yeşil Madalya” ödülü sundu. 
Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy, Sayman Tayfun Tüccar ve Konvansiyon Delegesi Cevdet Kopar'dan oluşan heyet dün Girne Kaymakamı Sinan Güneş'i ziyaret ederek, Güneş’i, vakfın çevreye duyarlı kişi ve kurumlara vermek üzere hazırladığı “Yeşil Madalya" ödülü ile onurlandırdı.
Vakıf Başkanı Özsoy yaptığı yazılı açıklamada, “Böylesi güzel davranış sergileyen, yasalara uyulması konusunda hassas davranan ve güzel kararlara imza atan Kaymakamımızı ödüllendirmek görevimizdi.  Örnek teşkil etmesi kamuoyunda farkındalık yaratması için rol model olabilecek doğru bir kişi seçtiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı. 
Yılsonuna dek devam edecek saptamalarda, "Yeşil Madalya" doğal çevre konusunda hassasiyet gösterip korunmasına yönelik eylem ve hizmeti geçmiş olanlara, "Bronz Madalya" tarihi çevreyi, "Gümüş Madalya" kültürel mirası korumaya yönelik davranış sergileyenlere sunulacak. 

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"Altın Madalya" ise, her yönüyle çevre ve kültür mirasını korumaya duyarlı davranış sergileyen, hizmet eden kişi ve kurumlara verilecek. 
Ezcan Özsoy ve beraberindeki heyet, çevre ve kültür mirasının korunmasına yönelik planladıkları projeleri Kaymakam'a anlattı. 
Projelerde Kaymakamlıkla işbirliği konusu görüşüldü ve izin gerektirecek durumlarda da izlenmesi gerekecek prosedür hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.  
(GÖZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI
 

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