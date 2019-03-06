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Kuzey Kıbrıs Berlin Turizm Fuarı Itb’ye Katılıyor

ATAOĞLU: “HEDEFİMİZ ALMAN TURİSTİ ARTIRMAK”

Kuzey Kıbrıs Berlin Turizm Fuarı Itb’ye Katılıyor

ATAOĞLU: “HEDEFİMİZ ALMAN TURİSTİ ARTIRMAK”

06 Mart 2019 Çarşamba 16:49
Kuzey Kıbrıs Berlin Turizm Fuarı Itb’ye Katılıyor

ATAOĞLU: “HEDEFİMİZ ALMAN TURİSTİ ARTIRMAK”

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Kuzey Kıbrıs, bu yıl Berlin Turizm Fuarı ITB’ye, KKTC açısından en önemli pazarlardan biri olan Almanya’dan daha fazla turist çekebilmek amacı ile kalabalık bir grup ile katıldı.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 kıtadan 180 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve bugün başlayan fuara “Girne Kalesi” ve “Batık Gemi” konsepti ile 139 metre kare stant ile katılan Kuzey Kıbrıs, Alman turistlerden büyük ilgi gördü. Fuarda 2019 yılına yönelik önemli anlaşmalar yapıldı.
Turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetle fuara katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel yanıyla da pazarlamaya başladıklarına vurgu yaptı.
“Topraklarımızdaki tarihi ve kültürel mirası ön plana çıkarıyor ve hedef olarak da yüksek gelir grubundaki turistlerin ülkemize getirilmesini hedefliyoruz” diyen Ataoğlu, Avrupa seyahat pazarının iki merkezinden biri olan Almanya’nın, Kuzey Kıbrıs turizminde önemli bir yer tutuğunu söyledi.
“Hedefimizde artık daha eğitimli, gelir düzeyi yüksek turistler var” diyen Ataoğlu, Alman pazarının, 2016-2018 yılları arasında yapılan etkili tanıtma ve pazarlama çalışmaları sonrasında Türkiye’den sonra, ilk sıraya yerleştiğinin altını çizdi.
Ataoğlu, özellikle kış turizmindeki turist profiline bakıldığında, bu pazarın büyük çoğunluğunu Alman turistlerin oluşturduğunu ifade etti.
ITB Berlin Turizm Fuarının, değişen turist profiline uygun olarak, çeşitlendirilen turizm ürünlerini tanıtılabileceği en önemli fuar olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda, Almanya’dan yeni tur operatörleri ile, görüşmeler yapılarak, daha fazla turistin ülkeye taşınması için çeşitli temaslarda bulunacaklarını anlattı.
ÖZEL TASARIM USB KATALOĞU DAĞITILDI
Pek çok tanıtıcı materyalin dağıtıldığı fuarda, turizm profesyonellerine ön yüzünde Girne Kalesi ve arka yüzünde de Batık Gemi fotoğraflarının yer aldığı ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından hazırlanan kartvizit şeklindeki ve içerisinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı yer alan USB’ler de dağıtıldı.
(ŞEB/HA) FOTOĞRAFLI

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