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Kuzey ve Güney’den 6 sendika Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı

Kuzey Kıbrıs’tan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Güney Kıbrıs’tan OELMEK, POED ve OLTEK, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:16
Kuzey ve Güney’den 6 sendika Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı
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“2020 herkes için çok zor bir yıl oldu. Öğretmenler bu yıldan özellikle etkilenen olmuştur” denilen ortak açıklamada, dünya genelinde uygulanan eşi görülmemiş okul kapanışlarının, öğretmenleri birkaç gün içinde uzaktan öğretime ve öğrenime geçmeye zorladığı dile getirildi. 
Bu zor süreçte öğretmenlerin, öğrencilerine ulaşmak için olanaksızlıklara ve hazırlıksızlığa rağmen çaba sarf ettiği kaydedilen açıklama şöyle sürdü: 
“Bununla birlikte, birçoğu kendi ailelerine bakmaya çalışırken artan iş yükü ve stresle başa çıkmak zorunda kalmıştır.
Pandemi, eğitim sistemlerinin kronik olarak yetersiz finansmanı ve öğretmenlere devlet desteğinin olmaması da dahil olmak üzere yıllardır vurguladığımız temel eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğretmenlerin ve okulların tüm toplumlarımızda oynadığı temel rolü de göstermiştir. Artık birçok ebeveyn, öğretmenlerin zor ve karmaşık işlerini çok daha iyi anlamaktadır. Aynı zamanda, okulları yeniden açma yarışı, birçok öğretmeni enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Sendikalar herkesin sınıflara güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak için mücadeleye girmiştir.”

“24 SAATLİK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETMEN KUTLAMASI…”

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Bu kritik zamanda, dünya genelinde öğretmenlerin bir araya gelmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunu gerçekleştirmek için Eğitim Enternasyonali’nin, tüm dünyayı kapsayan 24 saatlik canlı bir etkinlik düzenleyerek, tarihteki en büyük çevrimiçi öğretmen toplantısına ev sahipliği yapacağı dile getirildi. 
“Meslek olarak birlik halinde olmak, başarılarımızı kutlamak ve her okul ve toplumda gerçek değişimi başlatmak için harekete geçmemiz için bir fırsat olacaktır” denilen açıklama şöyle sürdü:
“Bizler Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyesi Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları olarak öğretmenlerimizin dünya öğretmenler gününü kutlar, ülkemizde ve dünyada kamusal, nitelikli, bilimsel eğitimin anahtarı ve toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlere gerekli desteğin verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ilerletilmesi, nitelikli ve verimli eğitim için malzeme ve çevirim-içi donanımın sağlanması, kamusal, nitelikli eğitime yatırım yapılması gerekliliğini ve ivediliğini vurgular,  bu konuda sorumlu olan hükümet ve eğitim bakanlıklarının görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunmaktayız.
Diğer yandan, bölünmüş adamızda tüm olanaksızlıklara ve yalnızlaştırılmalarına rağmen mesleklerini tüm özverileriyle sürdürmekte olan değerli öğretmenlerimiz ayrıca ülkemizde barış ve federal temelde çözüme ulaşılması yönünde, gelecek nesillere empati, hoşgörü ve barış diliyle eğitim vermeyi kendine görev bilmektedir. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya ancak aydın ve ilerici öğretmenlerle mümkündür.”
 

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Son Güncelleme: 05.10.2020 14:08
Anahtar Kelimeler:
Dünya öğretmenler Günü
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