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Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yeniden başladı

22 Kasım 2021 Pazartesi 17:45
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yeniden başladı

Artan koronvirüs vakaları nedeniyle Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde, bugünden itibaren negatif hızlı veya PCR test sonucu ibrazı uygulaması yeniden başladı.

İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durum takibi sonucunda, bugünden itibaren geçişlerde Seviye 3’e (koyu kırmızı) geçildi.

Bu sabah saat 09.00 itibarıyla, geçiş yapılacak günden 14 gün öncesi ikinci Sinovac, Sinopharm veya Sputnik da dahil EMA onaylı aşılarını (Johnson & Johnson marka aşı için tek doz yeterli) tamamlamış kişilerin geçiş yapabilmesi için 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu ibraz etmesi isteniyor.

Aşısız kişilerden ise 72 saati dolmamış negatif sonuçlu hızlı test veya PCR aranıyor.

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ÜST KOMİTE KARARLARI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de son açıkladığı kararlarda, “Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “Seviye 3” kuralları uygulanacağını” duyurmuştu.

Ülkeye Güney Kıbrıs’tan otobüsle düzenlenecek turistik turlarda, Turuncu-Kırmızı ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabilecekler.

Kararlardan bir diğerine göre, ev ziyaretleri durdurularak, 10 kişiden fazla aile fertlerinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Aşı doz serilerini tamamlamayan kişiler casino, bar/club, kapalı fitness salonları, stadyumlar, kapalı alan takım sporları, gece kulübleri, toplu dans, tören, konser, tiyatro, düğün (kokteylli-yemekli), restaurant/meyhane/pastane/cafe kapalı alanları, kahvehane/kıraathane kapalı alanları ve sinemalara giremeyecekler.

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Son Güncelleme: 22.11.2021 18:37
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