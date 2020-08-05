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Kuzey Kıbrıs’ta sağlık odaklı Jeokimyasal ajanların araştırılması projesi işbirliği protokolü imzalandı

Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi  İş Birliği Protokolü İmzalandı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:36
Kuzey Kıbrıs’ta sağlık odaklı Jeokimyasal ajanların araştırılması projesi işbirliği protokolü imzalandı
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KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada; Kuzey Kıbrıs’ta sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği varsayılan bazı jeokimyasal ajanların, toprak, su, bitki, meyve ve insan vücudunda tespitine yönelik proje hazırlanması için iş birliği protokolü imzalandığı duyuruldu.
Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman ve KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam’ın imza koyduğu proje için teknik çalışma grubunun oluşturulduğu, projenin dört (4) aşamada gerçekleştirileceği ve yaklaşık 4 yıl sürmesi planlandığı bilgisi verildi.
Projenin kapsamı açısından paydaşı olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a ziyaret yapılacağı belirtilen yazılı açıklamada, finansal kaynak temini için Avrupa Birliği Proje Destek Ofisi’ne sunulmak üzere Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’ne başvurulacağı belirtildi.
Basın açıklamasında projenin 4 aşaması hakkında detaylı bilgi verildi.

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Birinci aşamada;  Toprak ve su numuneleri vasıtası ile ülkenin jeokimyasal haritalarının elde edileceği böylelikle elde edilen verilerden jeolojik yapı, tarımsal alanlar ve sanayileşme bölgelerindeki çevre kirliliği ve insan sağlığı çalışmalarına önemli ve kaliteli veriler sağlayacağı belirtildi.
İkinci ve üçüncü aşamada proje çalışması sırasında toprak ve su numunelerinde jeokimyasal ajanlarda anomali gösteren değerlere rastlanması durumunda, anomali nedeninin jeolojik yapı ve/veya çevresel faktör kaynaklı olup olmadığının ayrımına gidilecek.  Çevresel faktör kaynaklı anomalilerin kaynağının tespit çalışmaları ile çözüm önerileri geliştirileceği, bu alanlardaki tarımsal faaliyetlerin sorgulanacağı, bitki ve meyvelerde jeokimyasal ajan tesbiti çalışmaları yürütülecek.
Açıklamada, son aşamadaysa toprak, su ve tarımsal ürünlerde anomali tespiti yapılan alanlarda insan sağlığına bu jeokimyasal ajanların etkisi araştırılacağı ve bu ajanlardan kaynaklı sağlık sorunlarının sorgulanacağı belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 05.08.2020 13:07
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi
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