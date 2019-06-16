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Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa İspermeçet Balinası/Kaşalotlar görüldü...

Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa İspermeçet Balinası/Kaşalotlar görüldü...

16 Haziran 2019 Pazar 11:44
Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa İspermeçet Balinası/Kaşalotlar görüldü...

Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa İspermeçet Balinası/Kaşalotlar görüldü...

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti kıyıdan 600-700 metre içride balık avlayan kişilerin çektiği videoda görünen balinalarla ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Kıbrıs’ın güneyinde görülmesine rağmen Kuzey Kıbrıs’ta gözlenmemiş olan İspermeçet Balinaları 14.06.2019 tarihinde Mağusa Körfezi açıklarında gözlendi. Hasan Ekşici, Buğra Kambillili ve Ramadan Kartaş 600-700m açıkta albakor avlamaktayken çektikleri gözlem vidosunu inceledik. Bu vidoedan elde edilen fotoğraflar sayesinde grubun 4 bireyden oluştuğunu belirledik. Ayrıca göç etmektense sosyal bir buluşma davranışı sergilediklerini gözlemledik. Kendileriyle yaptığımız görüşmede bundan daha kalabalık bir grubu gördüklerini ve fakat vidoya hepsini çekemediklerini söyledirler. Bu kayıt çok değerlidir. Paylaşımlarından dolayı bu arkadaşlara çok teşekkür ederiz.

İspermeçet balinaları kalamar ile beslenen balinalardır. Aşırı avlanmaya bağlı olarak azalan balık sayılarına bağlı olarak kalamar sayılarının arttığına dair bulgular vardır. Bu sene genel gözlemlerimiz adamız sularında da benzer bir artışın yaşanmakta olduğuna işaret etmektedir. Belki de bu nedenle sahillerimizde görülmüş olma ihtimalleri yüksektir. Öte yandan her geçen gün denizlerimizde artan tekne sayısına bağlı olarka da bu gözlem yapılmış olabilir.

İspermeçet balinaları dünyanın pek çok denizinde görülebilir. Akdeniz’de yaşayan ispermeçet balinaları tehlike altındadırlar. 16m uzunluğa ulaşabilirler. 2250m derinliğe kadar dalabilirler. Bugüne kadar bilinen en derin dalış kabiliyetine sahip 2. Sıradaki memelilerdir. Dünyadaki en büyük beyne sahiptirler, ergin bireylerin beyni insanınkinin 5 katıdır. Dünyadaki en büyük dişe sahip yırtıcıdırlar. Erkekler üreme dönemi yanlız gezer. Dişiler yavru bakımını birlikte oluşturdukları grup içinde yavrularına bakarlar.

Derneğimiz 2 yıldan beridir deniz canlıları özellikle de deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, köpek balıkları ve vatozlarla ilgili uzun soluklu bir gözlem çalışması başlatmıştır. Geçen sene ülkemizde bir ilk olarak tüm ülke sınırlarında yelkenli ile gözlemlene deniz canlılarının sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu tür kayıtların yapılan çalışmaya büyük faydası olacaktır. Bu konuda herkesin desteğini bekleriz. Şimdiden teşekkürler...

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