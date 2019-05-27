Kuzey Kıbrıs’ın “En”lerinden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekine ödül

Kuzey Kıbrıs Enleri Ödül Töreninde bir ödülde Türkiye siyasetinin önemli isimine verildi törene katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Kıbrıs Manşet ekibine duygularını aktardı Tekin Kıbrıs hem bizim yavru vatanımız Kıbrıs demek Türkiye demektir Kıbrıs halkına şükranlarımı sunuyorum dedi.

Ödül törenine Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir, Gürsel Tekin, Zerrin Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kalp naklini gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan, Saba Tümer, Cenk Eren, Soner Olgun, Korhan Saygıner, Çetin Altay, Lütfü Sapmaz, Ahmet İlhan Selçuk, Bülent Kaya, Lale Manço, Doğukan, Batıkan Manço, Elif Kaya, Sinan Özen, Ali Altay, Ahmet Evan, Lütfiye Özipek, Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk’un da aralarında bulunduğu iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.